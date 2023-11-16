The Rebel Mums時尚媽媽裝 建立實體「媽媽谷」

很多人一聽到媽媽衫，都會覺得是孕婦裝或不太潮流的衣服。曾任職時裝設計師謝鳳(Selene)就是想打破這個固有思想，因此創立品牌The Rebel Mums，專門設計讓媽媽們穿起來舒適、看上去時尚的服飾。 自小受美國文化影響的她，更將外國群體互助精神帶來香港，在品牌pop-up實體店舉辦工作坊、小組討論和講座，為媽媽及準媽媽們提供交流平台，建立實體「媽媽谷」，讓媽媽們擺脫孤單感覺。 文：袁雅婷、攝：李睿哲

打破孕婦裝傳統觀念 Selene有感大家認為媽媽打扮不會太講究，要打扮得「像個媽媽」才合適，於是創立The Rebel Mums，為媽媽們設計可以掩蓋身形缺點的服飾，「生完小朋友，肚腩會較鬆弛，可以改穿泡泡A字裙，顯得腿部更長及更高貴。」The Rebel Mums的首個系列，部分是親子套裝，為了歌頌母親，用上花朵圖案為主題。

The Rebel Mums的首個系列，部分是親子套裝，為了歌頌母親，用上花朵圖案為主題。

成立現實「媽媽谷」 Selene小時候遠赴美國讀書，畢業後曾回港進修和工作，也曾在上海任職和居住。她的成長經歷造就了多元文化和背景，更將外國這種要經常聚在一起、互相幫助的文化引入香港。 因此The Rebel Mums除了設計服裝外，同時為媽媽們提供一個發表言論的平台。香港生活節奏很快，很多時候媽媽也未必有時間社交，因此感覺孤單；尤其做母親和準備做母親並非大家有興趣的話題，但是很多女性也希望得到這方面的幫助和關愛。她們在PMQ的pop-up實體店會舉辦電話繩、衣領、飾物等工作坊和小組討論，讓媽媽們互動，還有親子遊戲供家長和孩子們一起玩。 Selene憶述成立互動平台的緣故：「我第一次懷孕去買孕婦牛仔褲，銷售員問我懷了多少個月，我說3個多月；之後又問我是否第二胎，我說不是。她說『你肚子超級大，穿不了這些褲子。』當時我很不開心，心想你覺得我肚子很大嗎？比其他孕婦肥很多？1我生小朋友後，身形愈變愈大隻，很多人對我說『你真的要快點減肥、你已不像以前那麼苗條。』我於是轉到外國媽媽群，但都無法幫到我，她們總是比較誰人瘦一點。」令Selene很想找些志同道合的人一起分憂解難，擺脫孤單感覺。

懷孕經歷激發創立品牌 Selene自小有繪畫天分，希望成為時裝設計師，她曾修讀時裝設計及在時裝公司工作，然而經歷並不是很愉快，並一度放棄了時裝夢想。直至經歷了兩年抱兩，加上懷孕期間遇到的種種經歷，激發她成立了這個品牌，「我在短時間內懷上第二胎，身體負擔很大。當時有很多人覺得我應該放棄，專心做媽媽。但是我總是感到肚裡的小孩一直鼓勵我，叫我不要放棄，他們頓變成我完成這個品牌的最大動力。」 轉季服飾配搭貼士 提到現正轉季，家長及小朋友應怎樣穿搭，Selene分享今年秋冬流行淺色，轉季時可配襯同色系的上衣、外套和褲子，例如以休閒風針織套裝，配搭同色調的運動鞋和帽，穿搭雖簡單卻更顯個性。媽媽們還可以配襯一些金色或銀色手鏈和耳環作點綴，為造型增添時尚感；如果想和小朋友配襯手鏈，可考慮顏色豐富的珠鏈，這樣既帶給媽媽童年的感覺，也可藉此增進親子感情。她就很喜歡和小朋友穿著一樣顏色的衣服，甚至和女兒配一樣的袋和鞋；而爸爸則和兒子穿上同款上衣、外套、褲和太陽眼鏡，打造型格父子裝。

謝鳳親子心得 「有時候感到很內疚，要工作而沒有時間陪伴小朋友。創業需要很多精力和時間，當陪伴小朋友時，我會把所有事都擱在一旁，專心陪，讓親子時間更親密和具互動性。我認為小朋友最需要是家長的耐心聆聽，即使是看似很小的事情，在他們世界裡卻是最大的。跟小朋友溝通時，耐心尤其重要。」