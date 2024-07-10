THE SOUTHSIDE舉行夜間音樂會魏浚笙、陳柏宇、JW王灝兒等人氣歌手獻唱 直播巴黎奧運精彩賽事

港鐵黃竹坑站THE SOUTHSIDE聯乘知名藝術家韓瑞，打造《THE SOUTHSIDE Chill Party》，於商場內設置藝術裝置！商場更於7月至8月期間的六個週五晚上舉辦晚間音樂會，邀請多位人氣歌手現場獻唱，包括吳林峰、小肥、林欣彤、陳柏宇、梁釗峰、陳健安、JW王灝兒、吳浩康及魏浚笙等，以音樂打造至Chill氛圍。此外，THE SOUTHSIDE LG中庭將直播四年一度的國際體壇盛事，讓大家一同投入體壇盛事的熱烈氣氛。

《THE SOUTHSIDE Chill Party》推動Chill生活 身兼建築設計師、潮流藝術家、數碼藝術家的韓瑞，出生於沈陽，曾在意大利、北京和上海等地舉辦展覽，以幽默和輕鬆的風格著稱，鼓勵人們在日常生活中發掘樂趣，享受生活。是次與THE SOUTHSIDE的合作是他首次於香港舉辦展覽，韓瑞小時候曾在香港生活，這次創作靈感來自港島南，藝術裝置以追逐夢想的青年Chill Man為主軸，結合南區的特色和日常生活，讓大家感受南區的愜意生活。

晚間音樂會陣容鼎盛 多位人氣歌手輪番登場靚聲獻唱 由7月12日至8月23日的一連六個週五晚上7時半至8時半，THE SOUTHSIDE LG中庭將舉辦Summer Night Lounge音樂會。這場音樂盛會將邀請吳林峰、小肥、林欣彤、陳柏宇、梁釗峰、陳健安、JW王灝兒、吳浩康及魏浚笙等人氣本地歌手輪番獻唱，為大家帶來精彩演出，營造夏日氛圍。 演出時間：晚上7:30 – 8:30 地點：THE SOUTHSIDE LG 中庭 7月12日（五） Snoopy 詹仕偉、古淖文、吳林峰、車婉婉 7月19日（五） 小肥、林欣彤 7月26日（五） 陳柏宇、葉巧琳 8月9日（五） 梁釗峰、陳健安、譚輝智 8月16日（五） JW王灝兒、吳浩康 8月23日（五） 魏浚笙、麗英