The Symphony of Taste｜中午12點開搶！28間頂級餐廳現金券半價放售 超抵即享米芝蓮滋味

The Symphony of Taste|28間頂級餐廳現金券半價放售 超抵即享米芝蓮滋味

恒基地產旗下四大文化生活地標H Queen’s、H Code、 H Zentre及18 安蘭街今年再度聯手推出餐飲推廣企劃，並於7月21日（星期 五）中午12點開放搶購，「The Symphony of Taste」集28間知名餐飲商戶參與，當中包括米芝蓮高級食府、優雅浪漫美景餐廳、亞洲美饌、現代酒吧及特色咖啡店，為食客搜羅各國佳餚與豐富多元的餐飲選擇！

於7月21日（星期五）中午12時起，電子餐飲禮券將以半價優惠開售，顧客只須以HK$100元便可購買指定餐飲商戶 價值HK$200的電子餐飲禮券，使用有效期為2023年7月21日至9月20日，每一筆消費最多可使用4張同一商戶的 電子餐飲禮券，只需以HK$400 即可在指定餐廳內享用高達價值HK$800元的美酒佳餚！