The Tiffany Blue Box Café 3月限定下午茶及晚餐 惠顧送精選禮品

The Tiffany Blue Box Café推出全新限定下午茶及晚餐，由即日起至3月31日供應，下午茶於2-6pm供應，價錢為港幣$688(兩位)，配指定咖啡或茶；限定晚餐五道菜晚餐(6-9pm)，價錢為每位港幣$738，配香檳一杯，另亦可以港幣$88/$58(細杯裝)加配TIFFANY藍天空刨冰。此外，凡於3月惠顧期間限定下午茶及晚餐，將獲得精選甜入心禮品一份，送完即止。
期間限定甜蜜下午茶
The Tiffany Blue Box Café推出全新期間限定下午茶，以經典三層擺盤亮相。頂層甜點是深受歡迎的Tiffany迷你Blue Box，內層有焙茶慕絲、濃縮咖啡啫喱及朱古力果仁脆片，味道層次豐富；另一款推介為柑橘烏龍茶蛋糕以柑橘慕絲包着烏龍茶糖漬蜜餞，融合柑橘的清新鮮香及烏龍茶的微苦芳香，帶來獨特的風味，加上可愛的柑橘造型，打咭之餘也寓意新一年大吉大利！
中層鹹點包括椒麻鮑魚撻，以椒麻鮑魚配以鮑汁杏鮑菇及幼滑忌廉，辛辣香麻風味令人驚喜；還有龍蝦三文魚籽沙律，盛載於金色小盒子內，鮮甜龍蝦和三文魚籽的鹹香互相融合，配搭手指馬鈴薯及清新的檸檬汁，令人回味無窮。
層架的底層為自家製作的包點，香蒜鹽之花鬆餅香氣濃郁，有別於傳統鬆餅，附上3款可自由配搭的醬料，別具風味；法式杏仁蛋糕，蛋糕質地綿密濕潤，充滿杏仁香氣。
奢華5道菜晚餐
The Tiffany Blue Box Cafe同時推出5道菜晚餐，包括前菜、湯、兩道主菜及甜品，並配上香檳。前菜為魚子醬盒子，將魚子醬配搭清新的漬油甘魚，以鮮嫩豐富的層次為晚餐揭開序幕。湯品方面提供白露荀法式清雞湯，清澈透明的雞湯經精心熬煮，加入脆嫩的白露荀，配搭西班牙黑毛豬火腿，增加湯品的豐富口感及獨特風味。香煎鵝肝羊肚菌意大利燉飯，融合柔軟嫩滑的鵝肝與鮮香的羊肚菌，散發濃郁香氣。
兩道主菜可選慢煮牛頰肉或法國春雞伴松露慕斯：慢煮牛頰肉透過長時間的低溫烹調，牛頰肉的鮮嫩柔軟肉質，入口即融；法國春雞伴松露慕斯的春雞肉鮮嫩多汁，配搭松露慕斯，將味道提升至另一層次。甜品的蒙布朗以甜栗子蓉、糖漬栗子並配以一片銀杏葉脆餅，濃郁的栗子香氣及柔滑的栗子蓉口感，為晚餐劃上完美句號。
地址 ： 香港九龍尖沙咀北京道 1 號大堂 208 號鋪
營業時間 ： 星期一至五 中午 12 時至晚上 9 時 30 分
星期六、日及公眾假期 上午 11 時至晚上 9 時 30 分
WhatsApp : (852) 9852 7422
電話 ： (852) 2362 9828