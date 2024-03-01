The Tiffany Blue Box Café 3月限定下午茶及晚餐 惠顧送精選禮品

The Tiffany Blue Box Café推出全新期間限定下午茶，以經典三層擺盤亮相。頂層甜點是深受歡迎的Tiffany迷你Blue Box，內層有焙茶慕絲、濃縮咖啡啫喱及朱古力果仁脆片，味道層次豐富；另一款推介為柑橘烏龍茶蛋糕以柑橘慕絲包着烏龍茶糖漬蜜餞，融合柑橘的清新鮮香及烏龍茶的微苦芳香，帶來獨特的風味，加上可愛的柑橘造型，打咭之餘也寓意新一年大吉大利！

中層鹹點包括椒麻鮑魚撻，以椒麻鮑魚配以鮑汁杏鮑菇及幼滑忌廉，辛辣香麻風味令人驚喜；還有龍蝦三文魚籽沙律，盛載於金色小盒子內，鮮甜龍蝦和三文魚籽的鹹香互相融合，配搭手指馬鈴薯及清新的檸檬汁，令人回味無窮。

層架的底層為自家製作的包點，香蒜鹽之花鬆餅香氣濃郁，有別於傳統鬆餅，附上3款可自由配搭的醬料，別具風味；法式杏仁蛋糕，蛋糕質地綿密濕潤，充滿杏仁香氣。