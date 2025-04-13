THE WHOO天氣丹系列新增精華及眼霜 首度推出煥活緊緻美容儀

新登場包括光耀煥活緊顏修護精華、光耀煥活緊緻眼霜及光耀煥活緊顏抗皺精華。3款產品以升級抗衰老成分天氣秘丹12α與專利亮膚成分Pro-Radiance為核心：天氣秘丹12α內有珍貴的金梔子花萃取，需在梔子花由純白轉為金黃色的黃金48小時內手工採摘，並提煉72小時，方能萃取當中最具修復及抗氧化功效的精華。這道繁複工藝不單提升天氣秘丹12α的功效，更能令成分深入肌膚底層，抑制黑色素生成，同時強化肌膚屏障，讓肌膚重現活力光澤。Pro-Radiance則有效針對性改善肌膚紋理與膚色問題，顯著提升肌膚的剔透感與光澤度，讓肌膚由內而外綻放自然光采。