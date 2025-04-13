THE WHOO天氣丹系列新增精華及眼霜 首度推出煥活緊緻美容儀

韓國宮廷護膚品牌THE WHOO，繼2023年推出第二代升級天氣丹PRO系列後，今年再度推出3款新產品，更首度推出光耀煥活緊緻肌膚美容儀，通過溫熱、微電流及舒緩鎮靜模式，3步輕鬆改善肌膚浮腫、彈力和皺紋問題，強化護膚功效，對抗肌膚衰老跡象。
新登場包括光耀煥活緊顏修護精華、光耀煥活緊緻眼霜及光耀煥活緊顏抗皺精華。3款產品以升級抗衰老成分天氣秘丹12α與專利亮膚成分Pro-Radiance為核心：天氣秘丹12α內有珍貴的金梔子花萃取，需在梔子花由純白轉為金黃色的黃金48小時內手工採摘，並提煉72小時，方能萃取當中最具修復及抗氧化功效的精華。這道繁複工藝不單提升天氣秘丹12α的功效，更能令成分深入肌膚底層，抑制黑色素生成，同時強化肌膚屏障，讓肌膚重現活力光澤。Pro-Radiance則有效針對性改善肌膚紋理與膚色問題，顯著提升肌膚的剔透感與光澤度，讓肌膚由內而外綻放自然光采。
THE WHOO 更首度推出光耀煥活緊緻肌膚美容儀，結合溫熱、微電流及舒緩鎮靜模式，輕鬆改善肌膚光澤、膚質及皺紋問題。通過金屬導頭的溫熱與舒緩鎮靜功能，改善血液循環並緩解浮腫，同時利用微電流技術活躍肌膚細胞活動，促進膠原蛋白生成，有助改善肌膚彈性與皺紋，改善浮腫，提亮肌膚光澤，同時緊緻毛孔。與天氣丹光耀煥活緊緻眼霜搭配使用，更能重點改善眼袋及眼周皺紋。
6分鐘 3-Step護理模式
使用美容儀前先塗抹護膚產品於面上，避免過度拉扯乾燥肌膚，並可集中使用於額頭、眉間、眼周、法令紋、咀角及顴骨部位，改善肌膚老化問題。
第一步溫熱按摩（2分鐘）：改善血液循環，促進膠原蛋白合成，改善彈性、皺紋及膚色
第二步微電流按摩（3分鐘）：活躍肌膚細胞活動，促進細胞復原和癒合，改善彈性、皺紋及毛孔
第三步舒緩鎮靜按摩（1分鐘）：在溫熱及微電流按摩後舒緩肌膚，同時緩解浮腫問題