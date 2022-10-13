Thom Browne Yohji Yamamoto獨家系列 賀JOYCE喬遷到金鐘

啟蒙香港時尚品味的JOYCE Boutique，扎根中環逾50年，近日決定將旗艦店搬到金鐘的太古廣場，佔地逾11,000平方呎的空間，充滿著對比美學，旗艦店除發售高級珠寶、美妝、男女裝和配飾外，更設全新的Agender(無性別)區域，齊集不分性別的個性設計，而Entertaining Curiosities(娛樂奇珍)則陳列精心挑選的奢華家居設計。

以「為男士尋找更多衣著方式」的Thom Browne，就借出6件2022 F/W時裝展的show piece給JOYCE作展覽。Undercover的主理人高橋盾，則把獨特的型格美學，融入雕像玩具品牌 Medicom Toy製作的精品中。與Joyce Ma關係良好的山本耀師，特別採用2009 S/S男裝系列當中兩款西裝外套，配上的獨特手勢和標語，創作出多件單品，賀JOYCE喬遷及為ONLY-AT-JOYCE打響頭炮。

地址：金鐘道 88 號太古廣場 201 號店