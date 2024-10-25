隨著冬季的來臨，許多人開始計劃假期旅行或行山。為了讓大家在今個冬季可以更加舒適，TIGER隆重推出四款全新保溫產品，完美應對寒冷氣候，同時兼顧時尚與功能性，為大家的冬季冒險之旅增添便利與舒適。

TIGER的四款冬日旅行及運動必備保溫神器

TIGER的四款冬日旅行及運動必備保溫神器

1. MJF-A036/048 日本製保溫杯

這款保温杯專為冬季設計，擁有卓越的保溫性能，無論是在寒風中滑雪還是雪地裡露營，也能成為冬日當中的理想伴侶。MJF能保持飲品熱度，隨時好好享受。此外，多種顏色選擇，讓在旅途中也能展現個人風格。 2. MED-A050/080 冬日運動大容量保溫杯

MED的保溫杯專為長途旅行/需長時間戶外工作等的人士設計，容量高達0.5L/0.8L，無論哪一種情況都能滿足需求。附矽膠杯套墊，長途旅行也確保行李不必被潮濕侵襲。這款的外觀時尚、秋冬色系配搭，寒冷的冬季也能保持帥氣型態。

3. MKR-W035/050/060時尚多色保溫杯

MKR保溫杯，無論身在何方，都能輕鬆攜帶並可單手使用。其杯身的SUPER CLEAN技術，使杯身不易留有污漬，冬天喝熱騰騰的咖啡也不怕。不僅多種容量可以選擇，亦有多種顏色，為生活增添多一點色彩。 4. MMJ-S036/048/060 戶外輕便保溫杯

最後，MMJ保溫杯則是家庭旅行的完美選擇，容量提供3種選擇。無論是野餐、露營還是登山，每次外出都充滿便利，外形亮麗還易於攜帶。 隨著四款新產品的推出，TIGER希望能陪伴大家在冬季每一天增添更多的溫暖與便利。無論是旅行還是工作，TIGER都能為大家提供理想的杯，今個冬季更具風格與舒適感！