TIMSS 2023研究結果出爐 香港學生成績遠高於國際水平 小四數學全球排行第4

中大昨公布TIMSS 2023研究結果，研究超過60個教育體系的數學及科學的知識及技能趨勢。報告顯示香港小四學生數學及科學分數分別排第4及第9，而中二學生的數學及科學分數分別排第5及第8，排名遠高於國際水平。教育局指，會加大力度推行STEAM教育，為國家及香港培育未來創科人才。

國際數學與科學趨勢研究（TIMSS）2023共有1400名小學生及4500名中學生參加，評估四年級生（即香港小四級）及八年級生（即香港中二級）的數學及科學知識及技能趨勢，每4年進行1次。新加坡於全部4個評估中均奪得超過600分，蟬聯第一位。

香港小四學生於數學評估中取得594分，高於國際平均分的503分；科學方面則取得545分，同樣高於國際平均分的494分。香港中二學生於數學及科學方面分別取得575分及528分，同樣高於國際平均分。38%的小四學生及32%的中二學生達數學科國際最高基準，遠高於該年級7%的國際中位數。

比較上屆的TIMSS 2019，香港小四生數學成績由全球第二跌出三甲，排名第四；然而科學排名則從上屆的第15位回升至第9位。中二數學排名與上屆持平，繼續排全球第二位；科學排名由上屆第17位升至今屆的第8位，成績明顯進步。