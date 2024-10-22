Toast Box 19週年「超Cup生日慶」 $1歎南洋咖啡/奶茶+打卡嬴$1000現金券

$1 熱南洋咖啡或奶茶

Toast Box慶祝成立19週年，推出特別優惠活動。即日起至10月25日，顧客只需讚好並追蹤Toast Box Hong Kong的Facebook或Instagram，即可用$1購買外賣12oz熱南洋咖啡或奶茶一杯，另加$5可升級為16oz冷飲。活動期間，顧客可在Toast Box的多個門市享受此優惠，包括上環信德中心、佐敦薈、尖沙咀新港中心、奧海城、青衣城及將軍澳PopCorn。

超 Cup 打卡獎賞 隨時贏取 $1000 現金券

此外，Toast Box還推出了「超Cup打卡獎賞」活動，顧客只需在10月31日前完成指定任務，即有機會贏取最高$1000的現金券。參加者需在任一門市與吉祥物Kopi Kia合照並上傳至社交媒體，寫上創意生日祝福並標註Toast Box Hong Kong。最具創意的6位參加者將獲得現金獎勵。