TOM and JERRY 85週年！OWNDAYS首推聯名系列眼鏡/送紙袋形眼鏡盒/芝士眼鏡布

人氣經典搞笑動畫TOM and JERRY(湯姆貓與傑利鼠)踏入85週年！東京眼鏡品牌OWNDAYS正式宣佈與Warner Bros. Discovery華納兄弟探索全球消費品部攜手合作，推出首個聯名系列眼鏡！將搞笑又生動的TOM及JERRY帶進眼鏡世界，度身打造出4款獨特鏡框，更附送漫畫風Tyvek紙袋形眼鏡盒及芝士形眼鏡布，不可錯過加購拉長版TOM的眼鏡袋及鬆餅JERRY眼鏡布，聯名系列即日起全線發售，即睇詳請！

TOM and JERRY x OWNDAYS 聯名系列眼鏡一共推出4款鏡框，每款均有2種顏色選擇。設計靈感源自TOM and JERRY經典的追逐場面，將每個精彩瞬間透過是次系列活靈活現。其中一款威靈頓鏡框非常吸睛，鏡臂上刻畫了追逐場面中的動感線條，充滿活力，而鏡臂左側的立體裝飾有TOM正在捕捉JERRY的貓爪，右側呈現JERRY悠然自得地趟在鏡臂上，設計充滿動感，一共有深灰及咖啡兩色，粉絲絕不能錯過。

送限定紙袋眼鏡盒及芝士眼鏡布

為慶祝TOM and JERRY85週年，是次聯名系列更推出限定眼鏡配件。眼鏡盒採用了輕巧耐用的Tyvek材質，設計成紙袋風格，印有經典漫畫場境，充滿復古感。而眼鏡布則以JERRY最愛的芝士造型為靈感。

現凡購買聯名系列眼鏡即可獲贈限量版漫畫風Tyvek紙袋形設計的眼鏡盒和芝士眼鏡清潔布。