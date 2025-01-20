TOM FORD BEAUTY Rose Exposed系列登場 限定店沉浸式打卡/彩妝指導/花藝工作坊

下個月就到情人節，不少男士都會選擇送花，TOM FORD BEAUTY全新ROSE EXPOSED系列登場，香水呈現玫瑰最真實的一面，並延伸出限量美妝系列，包括壓上玫瑰的眼影，以及兩款玫瑰色澤的唇部產品。品牌由即日起於尖沙咀海港城海運大廈開設限定店，現場有多項活動及限定禮遇，更可參與花藝工作坊，率先與另一半預演情人節的浪漫時刻。

首次採用獨家玫瑰重蒸餾工藝 不少牌子都有推出玫瑰香水，不過ROSE EXPOSED的獨特之處，是它展現了玫瑰最真實的一面，這款花香皮革香氛，首次採用獨家玫瑰重蒸餾工藝，結合玫瑰原精與獨特玫瑰水萃取精華。這種重蒸餾過程經過精密計算，保存脆弱花朵的完整性，製出超濃縮玫瑰精華，完整展現花朵的各個面向，完整捕捉新摘玫瑰的濃郁香氣，呈現花朵在最盛開時的獨特時刻。

ROSE EXPOSED的獨特之處，是它展現了玫瑰最真實的一面。

為避免花瓣在陽光下凋謝，品牌採用清晨採摘的玫瑰精華，散發出豐富溫暖的金色蜂蜜氣息。這束花香還融入珍貴的曼斯特德玫瑰香調，捕捉獲獎英倫玫瑰盛開時的溫暖芳香，並以白胡椒、粉紅胡椒及橙花點綴，為柔美花香增添辛香活力，與柏樹、佛手柑和薑黃萃取精華形成絕妙的對比，並在黑色皮革香調、檀香木精華、環繞的乳香以及酪梨醛的襯托下更顯深邃。品牌更以PRIVATE BLEND ROSE EXPOSED香氛為靈感，推出眼影盤、唇膏及唇油。

TOM FORD BEAUTY ROSE EXPOSED香氛

ROSE EXPOSED EYE COLOR QUAD 01 ROSE EXPOSED 眼影盤壓印上立體的玫瑰圖案，重現香氛的獨家玫瑰重蒸餾工藝，單是外觀已大大加分，4款絲綢般柔滑的粉狀眼影，更呈現多維度的閃耀效果，可疊加色調襯托眼瞼。

ROSE EXPOSED EYE COLOR QUAD 01 ROSE EXPOSED

ROSE EXPOSED LIP COLOR N3 WEST COAST 及 80 IMPASSIONED 如花瓣般柔軟質地的唇膏，精緻配方即時為雙唇注入水分，長效持色。包裝設計靈感源自ROSE EXPOSED，每款色調都呈現完美光澤。 ROSE EXPOSED 限量版唇油 啫喱質地的唇油質地輕盈，為雙唇增添明亮的玫瑰光澤，打造不黏膩、如花瓣般柔軟的雙唇。融入椰子油和維他命E，塗抹時給予雙唇舒適的緩衝感，並帶來如盛放玫瑰般的光澤，可單獨使用呈現亮麗光澤，或疊加在唇膏上以強化色彩，更帶有玫瑰香調，絕對是合格的情人節禮物。

ROSE EXPOSED 花藝工作坊 ROSE EXPOSED限定店設有尊享彩妝感官體驗——ROSE EXPOSED彩妝服務，讓大家探索全新的ROSE EXPOSED系列，打造迷人妝容，同時設有TF彩妝指導服務，由TOM FORD BEAUTY首席化妝師提供一對一彩妝服務，探索個人化專屬的彩妝技巧。限定店更特設ROSE EXPOSED花藝工作坊，以全新的私人調配香氛ROSE EXPOSED作靈感，沉浸體驗玫瑰盛放的獨特誘惑香氣。