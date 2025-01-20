熱門搜尋:
緬甸詐騙園區 2025請假攻略 珀岸 GRAND SEASONS 行山路線 新店關注組 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-01-20 18:00:00

TOM FORD BEAUTY Rose Exposed系列登場 限定店沉浸式打卡/彩妝指導/花藝工作坊

分享：
TOM FORD BEAUTY Rose Exposed系列登場 限定店沉浸式打卡/彩妝指導/花藝工作坊

TOM FORD BEAUTY Rose Exposed系列登場 限定店沉浸式打卡/彩妝指導/花藝工作坊

adblk5

下個月就到情人節，不少男士都會選擇送花，TOM FORD BEAUTY全新ROSE EXPOSED系列登場，香水呈現玫瑰最真實的一面，並延伸出限量美妝系列，包括壓上玫瑰的眼影，以及兩款玫瑰色澤的唇部產品。品牌由即日起於尖沙咀海港城海運大廈開設限定店，現場有多項活動及限定禮遇，更可參與花藝工作坊，率先與另一半預演情人節的浪漫時刻。

首次採用獨家玫瑰重蒸餾工藝

不少牌子都有推出玫瑰香水，不過ROSE EXPOSED的獨特之處，是它展現了玫瑰最真實的一面，這款花香皮革香氛，首次採用獨家玫瑰重蒸餾工藝，結合玫瑰原精與獨特玫瑰水萃取精華。這種重蒸餾過程經過精密計算，保存脆弱花朵的完整性，製出超濃縮玫瑰精華，完整展現花朵的各個面向，完整捕捉新摘玫瑰的濃郁香氣，呈現花朵在最盛開時的獨特時刻。

adblk6
ROSE EXPOSED的獨特之處，是它展現了玫瑰最真實的一面。

ROSE EXPOSED的獨特之處，是它展現了玫瑰最真實的一面。

為避免花瓣在陽光下凋謝，品牌採用清晨採摘的玫瑰精華，散發出豐富溫暖的金色蜂蜜氣息。這束花香還融入珍貴的曼斯特德玫瑰香調，捕捉獲獎英倫玫瑰盛開時的溫暖芳香，並以白胡椒、粉紅胡椒及橙花點綴，為柔美花香增添辛香活力，與柏樹、佛手柑和薑黃萃取精華形成絕妙的對比，並在黑色皮革香調、檀香木精華、環繞的乳香以及酪梨醛的襯托下更顯深邃。品牌更以PRIVATE BLEND ROSE EXPOSED香氛為靈感，推出眼影盤、唇膏及唇油。

TOM FORD BEAUTY ROSE EXPOSED香氛

TOM FORD BEAUTY ROSE EXPOSED香氛

ROSE EXPOSED EYE COLOR QUAD 01 ROSE EXPOSED

眼影盤壓印上立體的玫瑰圖案，重現香氛的獨家玫瑰重蒸餾工藝，單是外觀已大大加分，4款絲綢般柔滑的粉狀眼影，更呈現多維度的閃耀效果，可疊加色調襯托眼瞼。

ROSE EXPOSED EYE COLOR QUAD 01 ROSE EXPOSED

ROSE EXPOSED EYE COLOR QUAD 01 ROSE EXPOSED

ROSE EXPOSED LIP COLOR N3 WEST COAST80 IMPASSIONED

如花瓣般柔軟質地的唇膏，精緻配方即時為雙唇注入水分，長效持色。包裝設計靈感源自ROSE EXPOSED，每款色調都呈現完美光澤。

ROSE EXPOSED 限量版唇油

啫喱質地的唇油質地輕盈，為雙唇增添明亮的玫瑰光澤，打造不黏膩、如花瓣般柔軟的雙唇。融入椰子油和維他命E，塗抹時給予雙唇舒適的緩衝感，並帶來如盛放玫瑰般的光澤，可單獨使用呈現亮麗光澤，或疊加在唇膏上以強化色彩，更帶有玫瑰香調，絕對是合格的情人節禮物。

ROSE EXPOSED LIP COLOR 80 IMPASSIONED ROSE EXPOSED LIP COLOR N3 WEST COAST ROSE EXPOSED 限量版唇油

ROSE EXPOSED花藝工作坊

ROSE EXPOSED限定店設有尊享彩妝感官體驗——ROSE EXPOSED彩妝服務，讓大家探索全新的ROSE EXPOSED系列，打造迷人妝容，同時設有TF彩妝指導服務，由TOM FORD BEAUTY首席化妝師提供一對一彩妝服務，探索個人化專屬的彩妝技巧。限定店更特設ROSE EXPOSED花藝工作坊，以全新的私人調配香氛ROSE EXPOSED作靈感，沉浸體驗玫瑰盛放的獨特誘惑香氣。

adblk7
限定店入口設有沉浸式打卡位。 ROSE EXPOSED花藝工作坊 限定店另一邊設有巨型玫瑰，讓大家打卡。
TOM FORD BEAUTY ROSE EXPOSED HARBOUR CITY POP-UP

TOM FORD BEAUTY ROSE EXPOSED HARBOUR CITY POP-UP

TOM FORD BEAUTY ROSE EXPOSED HARBOUR CITY POP-UP

日期：即日至122

時間：早上10時至晚上9

地點：尖沙咀海港城海運大廈入口大堂

網上預約

會員免費換香港麥當勞叔叔之家慈善基金「愛❤迎蛇年利是封」及揮春！

會員免費換香港麥當勞叔叔之家慈善基金「愛❤迎蛇年利是封」及揮春！