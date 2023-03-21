Tommy Hilfiger官網限時低至8折！淨色logo T恤$360／有領恤衫平近$250

屬於中價位的Tommy Hilfiger，大家一聽個名可能未必記起，但如果見到其紅白藍logo就一定有印象，是不少外國明星及模特兒的心頭好。來自美國的Tommy Hilfiger以簡約線條為設計，服飾非常百搭易襯，當中男裝恤衫更是品牌長期熱賣產品。不過Tommy Hilfiger服飾都唔平，一件淨色恤衫都要上至過千元！近日趁住轉季，超少減價的Tommy Hilfiger官網推出指定產品一件85折，兩件8折優惠，有近500款男女裝產品有折扣，春夏天必備的T-Shirt、風褸，以及一年四季都要著的恤衫等都有平，至抵買有原價$1,190的男裝淺藍色TH logo恤衫，買夠兩件有8折的話低至$952入手，而且是齊碼數！想知今次官網優惠有邊幾款產品抵買，即睇以下推薦！

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官網轉季限時低至8折+免運費！淨色T恤$360

品牌由同名設計師Tommy Hilfiger於1985年創立，一直以來的服飾都主打年輕人喜愛的簡單設計，但同時具有高辨識度為主，其產品無太多花巧的圖案，多數加以細細個的品牌標誌做點綴，平時返工、出街兩用都無問題！不過Tommy Hilfiger價位都不是能輕易入手，跟Calvin Klein、Ralph Lauren等品牌價錢相約，平時嫌貴的話，而家減價就是最好機會！女裝至抵買有牛仔工裝短袖連身裙，原價$1,390，8折後只需$1,112，夏天趕時間出門唔使諗穿搭，一件過搞掂，夠晒方便！另外羅紋短版背心亦都值得一睇，使用品牌最標誌性的紅白藍配色，中間大大個Tommy字眼，辨識度爆燈，8折後$712入手，夏天時可當作背心，而冬天亦可內加長袖恤衫，一物兩用非常划算！

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男士們的話，當然要睇睇Tommy Hilfiger非常有名的恤衫產品，不少人都大讚質地挺身又舒服！推薦原價$1,190的淺藍色TH logo恤衫，TH標誌配合品牌的藍紅配色，望落簡單得來又有睇頭，折後低至$952！而夏日必備的短袖Tee亦都抵買，淨色大logo淺藍色款折後只需$360，同款亦有黃色及灰色選擇。提提大家，Tommy Hilfiger官網同時做緊全網免運費，唔想碼數sold out先後悔就快手落單啦！

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TOMMY JEANS 拉鍊開襟牛仔工裝連身裙

2件8折後價錢：$1,112｜原價：$1,390

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