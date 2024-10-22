Tommy Hilfiger宣布BLACKPINK Jisoo成全球大使 手執6大國際品牌代言

Jisoo身穿Tommy Hilfiger最新秋季衣裳。

本周韓國女團BLACKPINK，在時尚界與音樂界均搶盡話題，當中最低調的大姐Jisoo，今日正式宣布成為Tommy Hilfiger的全球品牌大使。其實自上月Jisoo出席紐約時裝周，現身Tommy Hilfiger 2025春夏時裝大騷，已經引發了熱烈討論。在此次活動中，Jisoo身穿復古棒球外套，搭配短裙、長靴和毛帽，驚豔亮相，展現獨特的時尚品味與魅力。

隨著在時裝周成功亮相，Tommy Hilfiger正式宣布，Jisoo將成為其2024年秋冬季系列的代言人，消息一出不僅令fans們興奮莫名，也讓時尚界對她的未來動向充滿期待。Jisoo的代言，不僅體現她在音樂和時尚領域的影響力，也反映了品牌對她形象的高度認可。而她的參與無疑為Tommy Hilfiger秋冬系列注入新活力，吸引更多年輕消費者的關注。

Jisoo一直以來都以其出色的音樂才華和時尚感，受到廣泛讚譽，現在手執的代言，包括服飾Tommy Hilfiger、self-portrait、DIOR、美妝DIOR BEAUTY、瑜伽服alo、家品dyson，以及鑽飾品牌Cartier等，在音樂和時尚的交匯點上，她每一步都備受矚目。而演藝工作方面，她將在2025年推出的韓劇《Newtopia》中擔任女主角，展現她的影響力。