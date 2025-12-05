熱門搜尋:
TREASURE香港演唱會
生活
2025-12-05 16:00:00

TREASURE香港演唱會 即睇票價/座位表/VIP福利

TREASURE香港演唱會 即睇票價/座位表/VIP福利

TREASURE香港演唱會 即睇票價/座位表/VIP福利

韓國人氣男團 TREASURE 將於202659日（周六） 於亞洲國際博覽館 Arena 舉行全新巡演 2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON]》。TEUME們即刻Mark低演唱會票價、座位表、VIP福利詳情啦！

 

TREASURE香港演唱會｜公開發售

Cityline2025125日（星期五）中午12

TREASURE香港演唱會｜票價及座位表

票價：HKD 2,299 (VVIP) / 1,999 (VIP) / 1,299 (企位）
HKD 1,999 (VIP) / 1,499 / 1,099 / 799 (坐位）
企位區域: 只適合12歲或以上及身高不少於140厘米之人士。
座位區域: 只適合3歲或以上人士。

TREASURE香港演唱會｜票價及座位表

TREASURE香港演唱會｜票價及座位表

TREASURE香港演唱會VIP福利

VVIP - HKD 2,299

 VVIP 企位門票一張

首批優先入場

參與演前Soundcheck活動

演後歡送活動

VIP紀念卡牌及掛繩

專屬周邊售賣處排隊區

 

VIP - HKD 1,999

VIP 企位門票或較佳位置坐位門票一張

第二批優先入場（只限企位門票觀眾）

參與演前Soundcheck活動

VIP紀念卡牌及掛繩

專屬周邊售賣處排隊區

 

TREASURE香港演唱會｜VIP福利

TREASURE香港演唱會｜VIP福利

TREASURE TOUR [PULSE ON] IN HONG KONG

日期: 202659 (星期六)
演出時間：晚上6
地點：亞洲國際博覽館 Arena

TREASURE TOUR [PULSE ON] IN HONG KONG

TREASURE TOUR [PULSE ON] IN HONG KONG

