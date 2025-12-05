TREASURE香港演唱會 即睇票價/座位表/VIP福利

韓國人氣男團 TREASURE 將於2026年5月9日（周六） 於亞洲國際博覽館 Arena 舉行全新巡演 《2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON]》。TEUME們即刻Mark低演唱會票價、座位表、VIP福利詳情啦！
TREASURE香港演唱會｜公開發售
Cityline：2025年12月5日（星期五）中午12時
TREASURE香港演唱會｜票價及座位表
票價：HKD 2,299 (VVIP) / 1,999 (VIP) / 1,299 (企位）
HKD 1,999 (VIP) / 1,499 / 1,099 / 799 (坐位）
• 企位區域: 只適合12歲或以上及身高不少於140厘米之人士。
• 座位區域: 只適合3歲或以上人士。
TREASURE香港演唱會｜VIP福利
VVIP - HKD 2,299
VVIP 企位門票一張
首批優先入場
參與演前Soundcheck活動
演後歡送活動
VIP紀念卡牌及掛繩
專屬周邊售賣處排隊區
VIP - HKD 1,999
VIP 企位門票或較佳位置坐位門票一張
第二批優先入場（只限企位門票觀眾）
參與演前Soundcheck活動
VIP紀念卡牌及掛繩
專屬周邊售賣處排隊區
TREASURE TOUR [PULSE ON] IN HONG KONG
日期: 2026年5月9日 (星期六)
演出時間：晚上6時
地點：亞洲國際博覽館 Arena