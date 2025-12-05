TREASURE香港演唱會 即睇票價/座位表/VIP福利

韓國人氣男團 TREASURE 將於2026年5月9日（周六） 於亞洲國際博覽館 Arena 舉行全新巡演 《2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON]》。TEUME們即刻Mark低演唱會票價、座位表、VIP福利詳情啦！

TREASURE 香港演唱會｜公開發售

Cityline：2025年12月5日（星期五）中午12時

TREASURE 香港演唱會｜票價及座位表

票價：HKD 2,299 (VVIP) / 1,999 (VIP) / 1,299 (企位）

HKD 1,999 (VIP) / 1,499 / 1,099 / 799 (坐位）

•⁠ ⁠企位區域: 只適合12歲或以上及身高不少於140厘米之人士。

•⁠ ⁠座位區域: 只適合3歲或以上人士。