TREE全新實木家具登場

實木傢具風格簡樸清新，予人舒適優雅的感覺，且美觀耐用，容易保養，適合香港蝸居小單位。為迎接新一季來臨，人氣家具店TREE推出一系列全新別緻的環保實心木家具，並已在新海怡廣場旗艦店登場及發售。採用柚木、橡木或胡桃木製作硬木家具的TREE，堅持採用環保再生、循環再造的木材，結合簡潔細膩的設計與傳統手工藝，賦予每件家具重生的故事。

Tribute系列呈現 中世紀歐洲風格

命名為Tribute的書桌和躺椅呈現中世紀歐洲和北歐的風格，這系列採用百分百實心柚木或可持續來源的歐洲橡木，配上編織丹麥紙繩(躺椅)精心製作而成，線條簡單精美，而且每件產品都具有獨特的V形腳，容易配襯不同的室內設計。

Up & Down 系列入榫設計出品細緻

富有現代感的Up & Down系列將「趣味」融入實用之中。這些製作精美的桌子與層架亦採用實心柚木或歐洲橡木製成，配有托盤，靈活擺放在不同位置，非常符合現代人的需求。最喜歡這系列家具採用榫接技術突顯的色調對比，證明出品十分細緻。