Triangle Plus 30,000呎攀石場 6大區域親子任玩

Triangle Plus佔地30,000呎，有六大不同攀爬內容的區域，更將專業化遊戲設施和攀岩運動結合在一起，讓小朋友從簡單遊戲開始輕鬆愉快地學習攀岩運動。藉此培養正面思維及健康體格，讓他們在開心愉快的環境下成長。 圖：林俊源 文：袁雅婷

攀石有助孩子身心 親子關係發展

Triangle Plus行政總裁Jemmy Kong指，攀石是一種全身運動，如果孩子從小進行這運動，有助全身肌肉的成長。另外，攀石運動需要運用到身體各個部位的肌肉及協調性，對小朋友及成人都有助訓練心理質素、膽識、細心思考，以及怎樣破解難關的能力，即是要考驗他們的堅持與耐性等。

此外，親子之間可以透過親身示範、互相鼓勵、言傳身教，建立良好的互信關係；當小朋友完成不到攀爬，便需要家長示範；若孩子成功攀爬，家長可指導及鼓勵他繼續爬上去，這些都是親子間的溝通。