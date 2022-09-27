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生活
2022-09-27 22:03:37

Triangle Plus 30,000呎攀石場 6大區域親子任玩

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Triangle Plus佔地30,000呎，有六大不同攀爬內容的區域，更將專業化遊戲設施和攀岩運動結合在一起，讓小朋友從簡單遊戲開始輕鬆愉快地學習攀岩運動。藉此培養正面思維及健康體格，讓他們在開心愉快的環境下成長。 圖：林俊源 文：袁雅婷

攀石有助孩子身心 親子關係發展

Triangle Plus行政總裁Jemmy Kong指，攀石是一種全身運動，如果孩子從小進行這運動，有助全身肌肉的成長。另外，攀石運動需要運用到身體各個部位的肌肉及協調性，對小朋友及成人都有助訓練心理質素、膽識、細心思考，以及怎樣破解難關的能力，即是要考驗他們的堅持與耐性等。

此外，親子之間可以透過親身示範、互相鼓勵、言傳身教，建立良好的互信關係；當小朋友完成不到攀爬，便需要家長示範；若孩子成功攀爬，家長可指導及鼓勵他繼續爬上去，這些都是親子間的溝通。

Triangle Plus行政總裁Jemmy Kong。

Triangle Plus行政總裁Jemmy Kong。

六大趣味攀爬區域│趣味攀岩牆

趣味攀爬牆以多變造型打造各種色彩奪目的攀岩牆，適合大小朋友遊玩。場內各種設施均配以Trublue自動保護設施，只要配以專屬安全帶即可自助遊玩。

父母與子女只須穿上專屬安全帶，便可自行使用場地內遊樂設施；連接安全浮後即可向上攀登。當完成遊戲，放開雙手即由Trublue保護下緩速降回地面。

父母與子女只須穿上專屬安全帶，便可自行使用場地內遊樂設施；連接安全浮後即可向上攀登。當完成遊戲，放開雙手即由Trublue保護下緩速降回地面。

六大趣味攀爬區域│洞穴探險區

室內都一樣可以探險，區內設置恍如野外洞穴般，洞內只有昏暗燈光，參加者須佩戴頭燈，突破每個遊戲關卡，然後抵達出口。

室內都一樣可以探險，區內設置恍如野外洞穴般，洞內只有昏暗燈光，參加者須佩戴頭燈，突破每個遊戲關卡，然後抵達出口。

室內都一樣可以探險，區內設置恍如野外洞穴般，洞內只有昏暗燈光，參加者須佩戴頭燈，突破每個遊戲關卡，然後抵達出口。

六大趣味攀爬區域│雲朵攀登及冒險小屋

設施以安全網包圍，配合大量平台的設計，即是不用安全帶也可以享受攀爬樂趣，年紀較小及初次接觸攀爬的小朋友也能一嘗攀登樂趣。

孩子毋須佩戴安全帶，從地面入口進入，沿平台拾級而上，最後在頂層滑梯一瀡而下。

孩子毋須佩戴安全帶，從地面入口進入，沿平台拾級而上，最後在頂層滑梯一瀡而下。

六大趣味攀爬區域│繩網樂園區

以高架地台設施包含各種挑戰的空中走道，只需佩戴專用安全繩，即可感受恍如行走於懸崖的刺激感。

家長及兒童須穿上專用安全帶，並在工作人員協助下連接安全浮，即可享受各種刺激的空中遊走。如獨木橋、繩網橋等。

家長及兒童須穿上專用安全帶，並在工作人員協助下連接安全浮，即可享受各種刺激的空中遊走。如獨木橋、繩網橋等。

六大趣味攀爬區域│忍者樂園區

如忍者一樣飛簷走壁，測試體能極限。區內設置各種高難度挑戰項目，挑戰者如要突破關卡，力量、平衡、體力缺一不可。

小朋友只需穿上運動鞋及體育服裝，即可以使用場地設施。挑戰各種忍者關卡，包括斜台奔跑、懸吊攀爬。一旦掉落墊上即為失敗。

小朋友只需穿上運動鞋及體育服裝，即可以使用場地設施。挑戰各種忍者關卡，包括斜台奔跑、懸吊攀爬。一旦掉落墊上即為失敗。

六大趣味攀爬區域│抱石牆區

近年興起的室內抱石運動無需安全帶，高度一般在4至5米左右，地上鋪上30cm厚軟墊，防止受傷。場內設有不同車道的抱石牆，斜道越大，難度越高，場地的攀爬路線定期更新，配合不同攀爬者的需要，不論新手和老手都可以找到適合的路線。

孩子毋須佩戴安全帶，只要配備合適的攀石鞋，以及液態鎂粉，即可進場遊玩。場內有職員指導新手，教導正確着地姿勢，亦配有30cm厚軟墊，防止墮下受傷。

孩子毋須佩戴安全帶，只要配備合適的攀石鞋，以及液態鎂粉，即可進場遊玩。場內有職員指導新手，教導正確着地姿勢，亦配有30cm厚軟墊，防止墮下受傷。

Triangle Plus

地址：楊屋道88號Plaza88七樓全層及八樓

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