Triangle Plus 30,000呎攀石場 6大區域親子任玩

Triangle Plus佔地30,000呎，有六大不同攀爬內容的區域，更將專業化遊戲設施和攀岩運動結合在一起，讓小朋友從簡單遊戲開始輕鬆愉快地學習攀岩運動。藉此培養正面思維及健康體格，讓他們在開心愉快的環境下成長。 圖：林俊源 文：袁雅婷
攀石有助孩子身心 親子關係發展
Triangle Plus行政總裁Jemmy Kong指，攀石是一種全身運動，如果孩子從小進行這運動，有助全身肌肉的成長。另外，攀石運動需要運用到身體各個部位的肌肉及協調性，對小朋友及成人都有助訓練心理質素、膽識、細心思考，以及怎樣破解難關的能力，即是要考驗他們的堅持與耐性等。
此外，親子之間可以透過親身示範、互相鼓勵、言傳身教，建立良好的互信關係；當小朋友完成不到攀爬，便需要家長示範；若孩子成功攀爬，家長可指導及鼓勵他繼續爬上去，這些都是親子間的溝通。
六大趣味攀爬區域│趣味攀岩牆
趣味攀爬牆以多變造型打造各種色彩奪目的攀岩牆，適合大小朋友遊玩。場內各種設施均配以Trublue自動保護設施，只要配以專屬安全帶即可自助遊玩。
六大趣味攀爬區域│洞穴探險區
室內都一樣可以探險，區內設置恍如野外洞穴般，洞內只有昏暗燈光，參加者須佩戴頭燈，突破每個遊戲關卡，然後抵達出口。
六大趣味攀爬區域│雲朵攀登及冒險小屋
設施以安全網包圍，配合大量平台的設計，即是不用安全帶也可以享受攀爬樂趣，年紀較小及初次接觸攀爬的小朋友也能一嘗攀登樂趣。
六大趣味攀爬區域│繩網樂園區
以高架地台設施包含各種挑戰的空中走道，只需佩戴專用安全繩，即可感受恍如行走於懸崖的刺激感。
六大趣味攀爬區域│忍者樂園區
如忍者一樣飛簷走壁，測試體能極限。區內設置各種高難度挑戰項目，挑戰者如要突破關卡，力量、平衡、體力缺一不可。
六大趣味攀爬區域│抱石牆區
近年興起的室內抱石運動無需安全帶，高度一般在4至5米左右，地上鋪上30cm厚軟墊，防止受傷。場內設有不同車道的抱石牆，斜道越大，難度越高，場地的攀爬路線定期更新，配合不同攀爬者的需要，不論新手和老手都可以找到適合的路線。
Triangle Plus
地址：楊屋道88號Plaza88七樓全層及八樓