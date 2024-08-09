Trip.com全球旅遊達人大賽 發帖分享旅行時刻贏$3.9萬旅行基金

各位旅遊達人注意！Trip.com「100 種旅行方式」全球旅遊達人大賽，邀請各位旅遊達人分享自己的旅行時刻，即有機會贏取豐富旅行獎品，最高獎項更有50萬Trip Coins，相當於$39,000港元，即睇內文了解詳請！

Trip.com「100 種旅行方式」全球旅遊達人大賽，招募全球旅遊達人參與，發佈貼文分享旅行體驗。鼓勵用戶紀錄及分享旅行經歷，在100天活動期間，內容創作者可參與主題標籤大賽，分享他們在100種不同場景、目的地和主題下的旅行時刻，展示個人獨特旅遊體驗。

發佈貼文贏取豐富旅行基金

是次大賽有多個活動可供參與，當中有備受矚目的「全球旅遊達人大獎」，在100 天活動期間，於香港地區排行前15名的內容創作者將獲得Trip Coins，最終贏家可獲得500,000 Trip Coins，可用於Trip.com平台上購買旅行相關的產品和服務！只要每月排行前3名的內容創作者亦可獲得「每月旅遊達人大獎」，賺取最多30,000 Trip Coins(相等約$2,300港元)，以及專屬的限定勳章。其他獎賞包括與酒店、旅遊局等的合作機會及帳戶認證等。