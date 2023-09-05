Trip.com推9.9狂賞 $199海洋公園哈囉喂門票/台北機票+酒店優惠套票 今晚9點開搶！

Trip.com又推新優惠！由9月5日晚上9時起至9日連續5天，每天獻上超值優惠，包括全新台北機票連酒店優惠套票享額外優惠，以及限量港幣199元香港海洋公園門票，及低至64折的Häagen-Dazs雪糕月餅兑換券等！即睇優惠詳情！

Trip.com宣佈於今晚(5日)，一連5日推出「9.9狂賞」。當中包括晚上9點開搶的快閃當地體驗，其中香港海洋公園日場門票連6個哈囉喂鬼屋只需$199；另有Häagen-Dazs雪糕月餅64折兑換券。 9 月 5 日 香港海洋公園門票連「哈囉喂·全園祭」6間鬼屋 $199 2023 Häagen-Dazs 雪糕月餅兑換券$250，低至64折，僅限App內預訂 9 月 6 日 Trip.SIM 旅行數據漫遊電話卡 4日/7日 (Megasale 4日數據卡限量HK$9/張)，原價$48，限量50張 日本4G高速WiFi租用（香港自取，全程不降速）$37.90/天 9 月 7 日 澳門teamLab超自然空間入場門票 $279/2張，平均一張$139.5 澳門敞篷觀光巴士買一送一 $100 9 月 8 日 《鬼滅之刃全集中展》(香港站)成人門票 $49，原價$108 《Mattel PlayHouse》香港站 $99親子票(1位成人＋1位小童)，原價$276 9 月 9 日 新加坡環球影城門票買一送一 $240，原價$950.24