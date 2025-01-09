Trip.com新年激賞優惠 高鐵車票/迪士尼門票買一送一！大灣區熱門景點半價

旅遊平台Trip.com推出新年優惠活動！放假出遊必搶買一送一迪士尼樂園、新濠影匯水上樂園、澳門teamLab，另外高鐵車票亦有指定信用卡專屬買一送一優惠，不可錯過必搶$250高鐵優惠券及景點半價優惠，即睇詳請。

高鐵車票買一送一 住宿折扣高達 $280

即日起至1月16日及1月29至31日，每日早上10時於活動頁面將派發中銀信用卡用戶專屬優惠碼，只需領取優惠碼後，在預約時輸入優惠碼及以指定信用卡結賬，即可享廣州南及福田高鐵車票買1送1。

另外1月10、11、14、15、29日，每日早上10時準時派發酒店優惠，訂購內地酒店滿$1,000即減$200或$80優惠，名額有限，先用先得。