Trip.com新年激賞優惠 高鐵車票/迪士尼門票買一送一！大灣區熱門景點半價

旅遊平台Trip.com推出新年優惠活動！放假出遊必搶買一送一迪士尼樂園、新濠影匯水上樂園、澳門teamLab，另外高鐵車票亦有指定信用卡專屬買一送一優惠，不可錯過必搶$250高鐵優惠券及景點半價優惠，即睇詳請。
高鐵車票買一送一 住宿折扣高達$280
即日起至1月16日及1月29至31日，每日早上10時於活動頁面將派發中銀信用卡用戶專屬優惠碼，只需領取優惠碼後，在預約時輸入優惠碼及以指定信用卡結賬，即可享廣州南及福田高鐵車票買1送1。
另外1月10、11、14、15、29日，每日早上10時準時派發酒店優惠，訂購內地酒店滿$1,000即減$200或$80優惠，名額有限，先用先得。
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必搶$250高鐵優惠券
1月10-16及29-31日每天早上10時將派發高鐵優惠碼，在預訂時輸入指定優惠碼，預訂高鐵車票滿$201即減$200或滿$51減$50。想新年回鄉過節，留意1月14日同時開賣年廿九高鐵車票，記得準時預訂。另外，即日起至1月12日，以優惠碼預訂4日內出發來回指定目的地之指定班次高鐵車票即減$50。
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大灣區熱門景點半價優惠券
1月10日早上10時正式開搶！凡預訂高鐵車票送指定大灣區熱門景點半價優惠碼，包括廣州熱雪奇跡、珠海橫琴國家地理探險家中心或廣州長隆度假區，留意預訂車票前於活動頁上先按「立即參加」按鈕，訂單完後後即有機會獲得半價優惠碼，數量有限，先到先得。
除上述優惠，會員在推廣期內預訂高鐵及內地酒店並完成出行，即可額外獲贈1000 Trip Coins，價值約港元$78。
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限量熱門景點門票買一送一
熱門景點同樣有優惠！1月10日及17日早上10時，將大送熱門景點門票買1送1優惠，買1送1門票包括：香港迪士尼樂園、新濠影匯水上樂園、澳門teamLab超自然空間、澳門傳奇英雄科技城及Big Bus香港觀光巴士遊；另外亦有半價優惠，包括中港澳eSIM電話卡。1月10日早上更派發香港澳門及大灣區景點門票優惠碼，折扣高達$160。
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