生活
2025-10-30 15:00:00

Trip.com限時優惠 香港迪士尼樂園門票半價 海洋公園門票買1送1

旅遊平台Trip.com推出Happy Friday激搶人氣景點優惠，只要在1031日（周五）指定時間進入頁面使用優惠碼預訂，即可享香港迪士尼樂園指定門票半價以及海洋公園成人門票買11優惠。即睇以下優惠詳情！

香港迪士尼樂園門票半價

按此預定

預定優惠日期：20251031 1000112 23:59

優惠內容：預訂指定香港迪士尼樂園門票並輸入優惠代碼，可享半價優惠。

優惠上限：每單最高可減 $500

適用組合：僅限指定「園區門票套票」+「單景點門票」組合。

使用限制：每訂單限用 1 組代碼；每位會員優惠期間限用每組代碼 1 次。

注意：優惠名額有限，先搶先得。付款時若名額已滿，則無法享受折扣。

海洋公園門票買11優惠詳情：

預定優惠日期：20251031 1000112 23:59

價錢：HK$538.00  2張門票

下單默認選擇2份（每份可供1人使用），支付金額自動跳轉為一份的價格

另外，亦有海洋公園指定哈囉喂夜間體驗產品7折優惠，把握優惠入園體驗萬聖節鬼屋啦。

海洋公園指定哈囉喂夜間體驗產品7

預定優惠日期：20251031 1000112 23:59

適用產品：指定香港海洋公園哈囉喂夜間體驗產品（「亡魂三劫: 奇案·H25·墓地」或「邪靈三煞: 盲盒·詭宅喰森」）

優惠內容： 輸入優惠代碼即享7折，每單最高減 HK$84

注意： 優惠名額有限，先訂先得。付款時若名額已用罄，則無法享受折扣。

