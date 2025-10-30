Trip.com限時優惠 香港迪士尼樂園門票半價 海洋公園門票買1送1

旅遊平台Trip.com推出Happy Friday激搶人氣景點優惠，只要在10月31日（周五）指定時間進入頁面使用優惠碼預訂，即可享香港迪士尼樂園指定門票半價以及海洋公園成人門票買1送1優惠。即睇以下優惠詳情！

香港迪士尼樂園門票半價

預定優惠日期：2025年10月31日 10：00至11月2日 23:59

優惠內容：預訂指定香港迪士尼樂園門票並輸入優惠代碼，可享半價優惠。

優惠上限：每單最高可減 $500。

適用組合：僅限指定「園區門票套票」+「單景點門票」組合。

使用限制：每訂單限用 1 組代碼；每位會員優惠期間限用每組代碼 1 次。

注意：優惠名額有限，先搶先得。付款時若名額已滿，則無法享受折扣。

海洋公園門票買 1 送 1 優惠詳情：

預定優惠日期：2025年10月31日 10：00至11月2日 23:59

價錢：HK$538.00 2張門票

下單默認選擇2份（每份可供1人使用），支付金額自動跳轉為一份的價格