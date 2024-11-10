Trip.com雙11狂賞優惠 每日開搶來回機票/住宿低至$111！日本環球影城/迪士尼樂園買一送一

為迎接雙11，各大旅遊平台都推出多個超荀旅行折扣，Trip.com將於11月11日至14日一連四日推出雙11狂賞優惠活動，指定時段即搶一口價來回機票及住宿低至$111，無額外稅項及附加費！另外亦推出熱門景點及主題樂園門票買一送一，記得不要錯過啦！

限量一口價來回機票及酒店 $111 起

Trip.com手機應用程式獨家優惠！活動期間一連四天，每日中午12時準時開搶限量來回機票，機票涵蓋香港往返台北、大阪、曼谷、首爾及悉尼等熱門航線，一口價格低至$111起，已包含所有稅項和附加費用。而每晚9時則開搶一口價酒店，預訂台北、泰國、大阪及馬來西亞的熱門酒店，低至$111。咁抵絕對要較定時間搶！

航點 航空公司 連稅一口價 開搶時間 香港來回台北 大灣區航空 HK$111 2024年11月11日中午12時 香港來回大阪 大灣區航空 HK$599 2024年11月11日中午12時 香港來回曼谷 亞洲航空 HK$599 2024年11月12日中午12時 香港來回首爾 韓亞航空 HK$599 2024年11月13日中午12時 香港來回悉尼 澳洲航空 HK$3,599 2024年11月14日中午12時

名額有限，記得提前下載 Trip.com 手機應用程式、註冊成為會員及預備付款資料，活動當日準時於優惠活動頁面揀選附有「一口價」優惠標籤的機票或酒店，並及時完成支付。

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限量熱門景點門票買 1 送 1

每晚9時更會發放熱門景點門票及電話卡買一送一及半價優惠，數量有限，先訂先得。買一送一的門票包括有日本環球影城門票、香港迪士尼樂園門票、東京華納兄弟哈利波特影城門票、富士急樂園設施通票、台北101觀景台門票、台北故宮博物院門票、中韓泰電話卡；半價優惠包括廣州熱雪奇蹟門票。

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獨家交通優惠

另外更加推獨家家交通優惠！11月11日晚上9時將開搶$11機場快綫車票及英國 LNER火車票1折優惠代碼；11月12日晚上9時開搶希斯路機場火車票1折優惠代碼；推廣期內每晚9時開搶租車半價優惠代碼，所有優惠先用先得。

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Trip Coins 回贈活動

Trip.com在推廣期間將每日舉行機票及酒店的Trip Coins回贈活動。會員只需在優惠活動頁面參加並完成預訂，便可在11月11日當天獲得15%的額外Trip Coins回贈；而在11月12日至14日期間，則可獲得11%的回贈。特別的是，預訂泰國及馬來西亞的酒店更可享高達18%的回贈，讓計劃旅行更加划算！

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指定信用卡優惠代碼即減 $555

World Mastercard 優惠代碼將於活動期內開放使用。會員只需在預訂時輸入指定優惠代碼並以相 應的信用卡結賬，可享機票或酒店滿 HK$2,000 減 HK$555/滿 HK$2,000 減 HK$111 優惠，名額 有限，先用先得！

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