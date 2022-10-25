Trip.com 5週年x11.11每日狂賞 $111住迪士尼酒店/本地玩樂門票買1送1 Mastercard專享勁減$1,100

Trip.com於今年成立五週年，適逢11月11日「雙11」購物節大日子，配合上 「0+3」的入境措施，將於2022年10月28日至11月13日推出「Trip.com 5週年×11.11每日狂賞」活動，每日發放超級優惠，包括快閃酒店、當地體驗優惠及Mastercard卡專享高達 HK$1,100海外及本地酒店、機票優惠代碼等。

快閃本地酒店+玩樂優惠 $111 住迪士尼酒店

由2022年10月28日至11月13日，逢週一、三、五上午10:00開搶共14間限量酒店優惠（共140個優惠價格間夜），包括以超低價 HK$111入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店，HK$1,111入住馬哥孛羅香港酒店高級套房（連HK$1,300 餐飲消費額＋紅酒），HK$2,111 入住奕居（連早餐＋HK$1,500 餐飲消費額），HK$3,111 入住香港瑰麗酒店九龍山景大床房（連 HK$800 酒店消費額，星期日至四免費升級至九龍山景大床套房）等。名額有限，先訂先得！

快閃當地玩樂優惠則於2022年10月28日至11月13日逢週二、四上午10:00開搶。其中香港挪亞方舟門票買一送一，更有最近新開的ARTE M HONGKONG門票，只需$111就可以入場。數量有限，先訂先得，售完即按照原價售賣。