Trip.com 5週年x11.11每日狂賞 $111住迪士尼酒店/本地玩樂門票買1送1 Mastercard專享勁減$1,100

Trip.com於今年成立五週年，適逢11月11日「雙11」購物節大日子，配合上 「0+3」的入境措施，將於2022年10月28日至11月13日推出「Trip.com 5週年×11.11每日狂賞」活動，每日發放超級優惠，包括快閃酒店、當地體驗優惠及Mastercard卡專享高達 HK$1,100海外及本地酒店、機票優惠代碼等。
快閃本地酒店+玩樂優惠 $111住迪士尼酒店
由2022年10月28日至11月13日，逢週一、三、五上午10:00開搶共14間限量酒店優惠（共140個優惠價格間夜），包括以超低價 HK$111入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店，HK$1,111入住馬哥孛羅香港酒店高級套房（連HK$1,300 餐飲消費額＋紅酒），HK$2,111 入住奕居（連早餐＋HK$1,500 餐飲消費額），HK$3,111 入住香港瑰麗酒店九龍山景大床房（連 HK$800 酒店消費額，星期日至四免費升級至九龍山景大床套房）等。名額有限，先訂先得！
快閃當地玩樂優惠則於2022年10月28日至11月13日逢週二、四上午10:00開搶。其中香港挪亞方舟門票買一送一，更有最近新開的ARTE M HONGKONG門票，只需$111就可以入場。數量有限，先訂先得，售完即按照原價售賣。
Mastercard專享酒店+機票優惠代碼 最多減$1,110
Mastercard用戶更專享特別優惠！Trip.com會員預訂本地、海外預付酒店或機票產品滿HK$1,000（只適用於單一交易），輸入相應的優惠代碼並以香港或澳門地區發行之Mastercard卡結賬，即可獲減 HK$200、HK$400、HK$600、HK$800；或滿HK$1,500 減 HK$1,100。請定時刷新頁面，優惠代碼先用先得。
特選機票/酒店優惠 指定信用卡有折
隨著「0+3」入境措施，不少香港人都準備好外遊。Trip.com同樣推出特選機票及海外酒店優惠。其中香港飛東京只需$2,825；香港飛東京為$3,401，飛泰國$1,739就有交易。以中銀 Chill Card在預訂機票，滿HK$2,000即減HK$250！
訂完機票就要訂酒店！Trip.com搜羅日本、韓國及泰國酒店，日本有齊札幌、東京、大阪、千歲及京都；泰國亦有布吉、曼谷、杭東、芭堤雅、華欣及清邁酒店。憑恒生信用卡預訂任何酒店或酒店套票單一簽賬總額滿 HK$1,000，付款時輸入指定優惠代碼「HS100」即減 HK$100！
JR Pass優惠勁減$50
此外，Trip.com亦會於10月28日派發日本鐵路周遊券 JR Pass 優惠代碼滿 HK$400減HK$50，更在11月11日加碼賞，凡預訂指定香港及澳門指定玩樂門票、美食餐飲及日本鐵路周遊券 JR Pass產品滿 HK$400，以指定優惠代碼即可獲減 HK$100。