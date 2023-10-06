Trip.com 6週年推10月狂賞 送曼谷及三亞來回機票買一送一優惠 只限3日！【內附購票詳情】

Trip.com慶祝成立六周年，將於10月份推出一系列的優惠活動，包括曼谷及三亞來回機票買一送一的優惠、Trip Coins獎賞活動及會員日福利優惠等。即睇詳情！
機票買一送一活動將於10月10日至12日舉行，一連三晚每晚10時準時開搶，售罄即止。屆時會員只需於Trip.com應用程式或網站預訂由香港航空營運的「香港至曼谷」及「香港至三亞」經濟艙來回機票，而該產品附有「Trip.com 專屬香港航空買1送1」標籤，即可免費獲得 1 張相同行程的來回機票，數量有限，先搶先得，以成功付款順序為準。
指定日子Trip Coins大放送
於10月指定日期（見附表），Trip.com將為預訂旅客產品的會員提供額外Trip Coins回贈，會員最高可享高達5,000個Trip Coins回贈。Trip Coins是Trip.com的獨家獎勵計劃，旅客可以通過於Trip.com預訂酒店、機票及景點門票等旅遊產品獲得Trip Coins，可在未來的訂單中轉為現金使用，從而獲得更多福利和折扣，享受更精彩的旅遊體驗。
10月Trip Coins獎賞活動詳情如下：
10月27日會員尊享額外福利
10月27日會員日，Trip.com將推出連串獨特禮遇供會員競搶。當天上午10時、中午12時及晚上10時三個時段，會員可以超低Trip Coins競搶各種旅遊產品，包括高達 HK$888 機票優惠代碼、白金級、鑽石級會員專享機場貴賓室等。
而在同一天凌晨零時至晚上11時59分，會員於Trip.com應用程式或網站完成任何機票或酒店預訂，即可賺取 4倍 Trip Coins回贈，其中酒店訂單回贈最高可達訂單金額的3%，機票訂單的回贈最高可達訂單金額的1%。此外，於10月24日至31 日期間，Trip.com會員只需前往推廣活動頁面並完成「每日簽到」，即可每日賺取 3個Trip Coins（每日限簽到1次）。