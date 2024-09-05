Trip.com 9.9狂想一連4日激搶旅行優惠 $399搶首爾、日本米子機票/環球影城買一送一

Trip.com又有旅行快閃優惠！9月6日至9日一連四日推出限定9.9狂賞優惠活動，除了$399來回機票飛曼谷、首爾及米子等熱門地區外，預訂酒店機票更享9%回贈，當然不能錯過熱門景點包括：東京哈利波特影城門票、日本環球影城門票買一送一優惠。想搶優惠，就要睇內文Mark低日子時間！

只要登入Trip.com手機應用程式，就可以分別於9月6日及9月9日中午12時開搶限量一口價HK$399來回機票！包括香港來回曼谷、首爾、台北及米子航點，一口價已包含燃油附加費及稅項。名額有限，記得提前下載Trip.com手機應用程式、註冊成為會員及預備付款資訊，活動當日準時於優惠活動頁面揀選附有「一口價」優惠標籤的機票，並及時完成支付。

機票酒店9% Trip Coins回贈 加碼信用卡優惠代碼

另外，9月6日及9月9日亦舉行機票Trip Coins回贈活動及酒店Trip Coins回贈活動。會員只需於優惠活動頁面參加，並於當日完成機票或酒店預訂，即可賺取9% Trip Coins額外獎賞回贈！而 World Mastercard 優惠代碼將於活動期內開放使用，會員只需在預訂時輸入指定優惠代碼並以相應的信用卡結賬，機票享滿$3,500減$500 / 滿$2,000減$250優惠、酒店享滿$2,000減$250優惠，名額有限，先用先得！

活動頁面：請按此

日本優惠：快閃酒店$99起、日本酒店高達15% Trip Coins回贈

同時推出日本專場優惠，集合熱門日本酒店優惠讓用戶預訂中秋、紅葉季之旅！ 9月6日至9日期間預訂日本酒店享高達 15% Trip Coins 回贈、每日中午12點開搶限量快閃低至$99一口價酒店！