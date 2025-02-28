Trip.com3.3狂賞優惠 來回台灣/上海連稅機票$99 日本環球影城門票買1送1

$99連稅機票來往台北/上海

Trip.com由3月3日至6日期間設「狂賞優惠活動」。 Trip.com手機app用戶專享一口價來回機票及酒店優惠，來往台北及上海連稅機票只需$99，來往日本連稅機票亦只需$399，每日10am準時開搶優惠。

優惠期間預訂台北、東京、大阪、大灣區及上海的熱門酒店，最平$99起。假如用戶成功搶購台北機票及酒店，最低只需$198便能快閃台北。