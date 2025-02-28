Trip.com3.3狂賞優惠 來回台灣/上海連稅機票$99 日本環球影城門票買1送1

$99連稅機票來往台北/上海
Trip.com由3月3日至6日期間設「狂賞優惠活動」。 Trip.com手機app用戶專享一口價來回機票及酒店優惠，來往台北及上海連稅機票只需$99，來往日本連稅機票亦只需$399，每日10am準時開搶優惠。
優惠期間預訂台北、東京、大阪、大灣區及上海的熱門酒店，最平$99起。假如用戶成功搶購台北機票及酒店，最低只需$198便能快閃台北。
日本環球影城/上海迪士尼門票買1送1
活動同時推出熱門景點買1送1及半價優惠，每晚9點準時搶優惠碼。上海迪士尼樂園、韓國愛寶公園、日本環球影城、大阪HARUKAS 300展望台、東京晴空塔門票買1送1；廣州熱雪奇蹟及珠江夜遊船票則可享半價優惠。
香港迪士尼「雙重暢玩」優惠價再破新低，原價$859入園2次，現額外再減$30，平均每次低至$414.5，最適合迪士尼粉絲。
會員額外賺18%回贈
Trip.com會員可額外享高達18%Trip Coins回贈。會員只需於活動頁面參加及完成機票或酒店預訂，即可賺取12% Trip Coins額外獎賞回贈。內地機票及酒店額外送高達15% 回贈，日本酒店甚至高達18%回贈！
如果每晚12點成功搶購信用卡優惠代碼，Mastercard用戶最高可享買機票或酒店滿$1,000減$300；World Mastercard用戶消費滿$4,500減 $300優惠。
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