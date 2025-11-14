熱門搜尋:
生活
2025-11-14 18:00:00

TWICE快閃店11月登陸啟德 多款限定周邊/滿額小卡 香港限定粉絲體驗區

韓國人氣女團 TWICE 將於12月來港開演唱會，官方快閃店率先於1119至30日登陸啟德。是次快閃店推出香港限定周邊及經典 LOVELYS 系列產品等，更設有多個打卡點以及香港限定粉絲體驗區！ONCE們即刻mark底以下資訊。

TWICE 官方快閃店商品

韓國人氣女團 TWICE 官方快閃店將首次登陸啟德,為粉絲帶來限定周邊商品,包括多款主題服裝、飾品、以及應援手燈袋等一系列實用商品。

TWICE 官方快閃店隨機刮刮卡及滿額小卡

每一次購買將獲贈一張隨機刮刮卡 (9 款之 1)。 [每筆交易限領一張]

每購買滿 HKD 670 或以上，將獲贈一張隨機自拍小卡 (9 款之 1)。 [每筆交易限領一張]

注意：

  • 多張收據的購買金額不可合併計算。 例如：收據 A [HKD 350] + 收據 B [HKD 400] = 不符合領取自拍小卡的資格。
  • 小卡數量有限，先到先得
  • 粉絲體驗區 (Fans Experience Zone) 的附加商品將不計入小卡活動的消費金額。
TWICE 官方快閃店 香港限定粉絲體驗區

這次的快閃店更有香港限定的粉絲體驗區，ONCE們不但可以親手製作專屬紀念品，還可以在留言板留下應援訊息。

  1. TWICE DIY掛繩

購買任何商品即可以HKD 120加購DIY掛繩套裝一份

每套裝包含掛繩一條及掛飾三個，款式可自由選擇

DIY掛繩套裝可於粉絲體驗區換領

  1. TWICE扭蛋機

購買任何商品即可以HKD 20加購扭蛋代幣一個

扭蛋代幣可於粉絲體驗區內的扭蛋機使用

扭蛋機內含33款TWICE襟章及立牌

組合優惠 < HKD 150 = DIY掛繩套裝一份 + 扭蛋代幣兩個 >

*每人每次消費最多可加購DIY掛繩套裝和扭蛋代幣各二（包含組合優惠內的數量）

*粉絲體驗區的附加商品消費將不計算於小卡活動內

3TWICE留言板

親手寫下應援訊息，讓TWICE感受ONCE的愛和支持

TWICE POP-UP IN HONG KONG

日期：2025111930

時間：早上11點至晚上8 (星期一至日）

地點：啟德沐翠街12號雙子匯22205-209號舖

