TWICE快閃店11月登陸啟德 多款限定周邊/滿額小卡 香港限定粉絲體驗區

韓國人氣女團 TWICE 將於12月來港開演唱會，官方快閃店率先於11月19至30日登陸啟德。是次快閃店推出香港限定周邊及經典 LOVELYS 系列產品等，更設有多個打卡點以及香港限定粉絲體驗區！ONCE們即刻mark底以下資訊。
TWICE 官方快閃店<THIS IS FOR>商品
韓國人氣女團 TWICE 官方快閃店<THIS IS FOR>將首次登陸啟德，為粉絲帶來限定周邊商品，包括多款<THIS IS FOR>主題服裝、飾品、以及應援手燈袋等一系列實用商品。
TWICE 官方快閃店隨機刮刮卡及滿額小卡
每一次購買將獲贈一張隨機刮刮卡 (9 款之 1)。 [每筆交易限領一張]
每購買滿 HKD 670 或以上，將獲贈一張隨機自拍小卡 (9 款之 1)。 [每筆交易限領一張]
注意：
- 多張收據的購買金額不可合併計算。 例如：收據 A [HKD 350] + 收據 B [HKD 400] = 不符合領取自拍小卡的資格。
- 小卡數量有限，先到先得
- 粉絲體驗區 (Fans Experience Zone) 的附加商品將不計入小卡活動的消費金額。
TWICE 官方快閃店 香港限定粉絲體驗區
這次的快閃店更有香港限定的粉絲體驗區，ONCE們不但可以親手製作專屬紀念品，還可以在留言板留下應援訊息。
-
TWICE DIY掛繩
購買任何商品即可以HKD 120加購DIY掛繩套裝一份
每套裝包含掛繩一條及掛飾三個，款式可自由選擇
DIY掛繩套裝可於粉絲體驗區換領
-
TWICE扭蛋機
購買任何商品即可以HKD 20加購扭蛋代幣一個
扭蛋代幣可於粉絲體驗區內的扭蛋機使用
扭蛋機內含33款TWICE襟章及立牌
組合優惠 < HKD 150 = DIY掛繩套裝一份 + 扭蛋代幣兩個 >
*每人每次消費最多可加購DIY掛繩套裝和扭蛋代幣各二（包含組合優惠內的數量）
*粉絲體驗區的附加商品消費將不計算於小卡活動內
3．TWICE留言板
親手寫下應援訊息，讓TWICE感受ONCE的愛和支持
TWICE <THIS IS FOR> POP-UP IN HONG KONG
日期：2025年11月19至30日
時間：早上11點至晚上8點 (星期一至日）
地點：啟德沐翠街12號雙子匯2期2層205-209號舖