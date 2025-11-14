TWICE快閃店11月登陸啟德 多款限定周邊/滿額小卡 香港限定粉絲體驗區

韓國人氣女團 TWICE 將於12月來港開演唱會，官方快閃店率先於11月19至30日登陸啟德。是次快閃店推出香港限定周邊及經典 LOVELYS 系列產品等，更設有多個打卡點以及香港限定粉絲體驗區！ONCE們即刻mark底以下資訊。

韓國人氣女團 TWICE 官方快閃店<THIS IS FOR>將首次登陸啟德，為粉絲帶來限定周邊商品，包括多款<THIS IS FOR>主題服裝、飾品、以及應援手燈袋等一系列實用商品。

TWICE 官方快閃店隨機刮刮卡 及滿額小卡

每一次購買將獲贈一張隨機刮刮卡 (9 款之 1)。 [每筆交易限領一張]

每購買滿 HKD 670 或以上，將獲贈一張隨機自拍小卡 (9 款之 1)。 [每筆交易限領一張]

注意：