TWICE香港演唱會 一文睇清官方周邊商品/滿額贈品/入場資訊/交通安排

韓國大熱女團Twice將於12月6及7（周六、日）舉行出道10年以來的首次香港演唱會，届時場内將會設有官方商品售賣區，售賣包括：應援手燈、服飾等周邊商品，還有滿額贈品送！而官方也宣佈了一系列演唱會當日的入場及交通安排，Once們即睇下文演出資訊！
TWICE香港演唱會｜官方周邊商品一覽
TWICE香港演唱會｜官方周邊商品售賣處地點及開放時間
注意：所有周邊商店都只能使用電子支付：Visa / Mastercard / CUP / WeChat / Alipay ，不接受現金！
- 設於啟德零售館2地下及中央廣場的售賣處將於演出完結後繼續營業。
- 持五樓門票的觀眾只能使用啟德零售館2地下及中央廣場的售賣處。
- 啟德主場館二樓啟慶滙及中央廣場售賣處均只接受即日演出門票持有人使用。
TWICE香港演唱會｜官方周邊商店滿額贈品
每消費滿 HKD 450 的官方周邊商品，即可隨機獲得三款鑰匙圈中的其中一款。
贈品數量：
- HKD 450可獲1個隨機鑰匙圈
- HKD 900 可獲2個隨機鑰匙圈
- HKD 1,350 可獲3個隨機鑰匙圈
- HKD 1,800可獲4個隨機鑰匙圈
*限制 (不可合併收據)：不能合併多張收據的購買金額來兌換鑰匙圈。例如： 收據 A (HKD 280) + 收據 B (HKD 250) = 不符合兌換資格。
*注意事項：贈品庫存有限，可能會提早售罄，先到先得。