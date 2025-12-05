TWICE香港演唱會 一文睇清官方周邊商品/滿額贈品/入場資訊/交通安排

韓國大熱女團Twice將於12月6及7（周六、日）舉行出道10年以來的首次香港演唱會，届時場内將會設有官方商品售賣區，售賣包括：應援手燈、服飾等周邊商品，還有滿額贈品送！而官方也宣佈了一系列演唱會當日的入場及交通安排，Once們即睇下文演出資訊！