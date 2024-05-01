TWIST五一瘋狂大減價低至一折 VALENTINO手袋$1180買到 A.P.C.精品配飾$135起

名牌手袋專門店TWIST，今日於尖沙咀iSQUARE店，舉行「五一瘋狂大減價」將隆重登場，推出多款精選減價貨品，價格低至一折，這是一個絕佳的購物機會。 在這個五一假期，無論你是尋找時尚配飾，還是追求品牌手袋的愛好者TWIST iSQUARE店都能滿足你的需求，為每位顧客打開購物大門，享受到超值的減價優惠。這次活動將為手袋愛好者，帶來興奮的購物體驗，無論是尋找自己的心儀手袋，還是給親朋好友挑選特別的禮物，這裡都能找到合適的選擇。

在這次的大減價活動中，TWIST將提供包括DELVAUX、FENDI、GUCCI、ALEXANDER MCQUEEN、BOTTEGA VENETA、SAINT LAURENT PARIS、BURBERRY、MAISON MARGIELA、MOSCHINO、FENDI和BALENCIAGA等多個知名品牌的手袋。這些貨品將以超低折扣價格出售，當中VALENTINO出品的手袋千餘元可以買到，A.P.C.的牛仔布tote bag，只售$135元，因此顧客勿失購物良機。