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2024-05-01 15:51:52

TWIST五一瘋狂大減價低至一折 VALENTINO手袋$1180買到 A.P.C.精品配飾$135起

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TWIST今日開始舉行「五一瘋狂大減價」，貨品低至一折 ，百餘元買到歐洲名牌手袋。

名牌手袋專門店TWIST，今日於尖沙咀iSQUARE店，舉行「五一瘋狂大減價」將隆重登場，推出多款精選減價貨品，價格低至一折，這是一個絕佳的購物機會。

 

在這個五一假期，無論你是尋找時尚配飾，還是追求品牌手袋的愛好者TWIST iSQUARE店都能滿足你的需求，為每位顧客打開購物大門，享受到超值的減價優惠。這次活動將為手袋愛好者，帶來興奮的購物體驗，無論是尋找自己的心儀手袋，還是給親朋好友挑選特別的禮物，這裡都能找到合適的選擇。

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在這次的大減價活動中，TWIST將提供包括DELVAUXFENDIGUCCIALEXANDER MCQUEENBOTTEGA VENETASAINT LAURENT PARISBURBERRYMAISON MARGIELAMOSCHINOFENDIBALENCIAGA等多個知名品牌的手袋。這些貨品將以超低折扣價格出售，當中VALENTINO出品的手袋千餘元可以買到，A.P.C.的牛仔布tote bag，只售$135元，因此顧客勿失購物良機。

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TWIST五一瘋狂大減價的詳情如下，活動將提供多款精選減價貨品，折扣幅度低至一折。讓顧客購買心儀品牌手袋的絕佳機會。無論是否對時尚品牌的追求者，還是對手袋收藏有濃厚興趣，活動都能滿足你的購物慾望。由於減價貨品數量有限，售完即止。因此如果你有興趣購買精選減價貨品，別錯過這個機會，前往TWIST尖沙咀iSQUARE店，前往享受五一瘋狂大減價帶來的購物樂趣吧！

 

TWIST尖沙咀iSQUARE店：

地址：尖沙咀彌敦道63iSQUARE國際廣場UGUG06

購物網站：www.twist.com

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