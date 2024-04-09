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生活
2024-04-09 19:35:58

TWIST全線分店及eShop 2024春夏減價第一擊 低至4折 $620入手BV、VALENTINO、GUCCI、BURBERRY

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TWIST全線分店及eShop正進行2024春夏減價，4折起即可入手BOTTEGA VENETAVALENTINOGUCCI BALENCIAGABURBERRYTORY BURCH THOM BROWNEFENDI 等多款精選名牌手袋，即日開售，低至$620！減價貨品數量有限，售完即止。

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TWIST減價2024KARL LAGERFELD 原價：$1,550 折後價：$620 (60% OFF)

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TWIST減價2024SALVATORE FERRAGAMO 原價：$5,950 折後價：$2,380(60% OFF)

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TWIST減價2024MAISON MARGIELA 原價：$10,200 折後價：$4,080 (60% OFF)

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TWIST減價2024BALENCIAGA 原價：$1,700 折後價：$850(50% OFF)

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TWIST減價2024BOTTEGA VENETA 原價：$2,800 折後價：$1,400(50% OFF)

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BURBERRY 原價：$5,200 折後價：$3,120 (40% OFF)、會員額外9 折：$2,808 BALENCIAGA 原價：$6,500 折後價：$3,900(40% OFF)、會員額外9 折：$3,510 BOTTEGA VENETA 原價：$23,500 折後價：$14,100 (40% OFF)、會員額外9 折：$12,690 GUCCI 原價：$14,900 折後價：$8,940(40% OFF)、會員額外9 折：$8,046 GUCCI 原價：$8,300 折後價：$4,980 (40% OFF)、會員額外9 折：$4,482 TWIST減價2024｜THOM BROWNE 原價：$3,000 折後價：$1,800(40% OFF)、會員額外9 折：$1,620 TWIST減價2024｜TORY BURCH 原價：$4,600 折後價：$2,760 (40% OFF)、會員額外9 折：$2,484 TWIST減價2024｜FENDI 原價：$40,000 折後價：$20,000 (50% OFF) TWIST減價2024｜BURBERRY 原價：$15,500 折後價：$7,750 (50% OFF) TWIST減價2024｜MARC JACOBS 原價：$4,690 折後價：$2,345(50% OFF) TWIST減價2024｜TORY BURCH 原價：$3,250 折後價：$1,625 (50% OFF) VALENTINO 原價：$16,100 折後價：$9,660(40% OFF)、會員額外9 折：$8,694

TWIST 全線分店及eShop SS24 Sale 春夏減價第一擊」詳情：

優惠詳情：TWIST 全線分店及eShop SS24 Sale 春夏減價第一擊，精選貨品低至4 折發售。

開始時間：2024 4 8 (星期一)

查詢熱線：2797 2111

TWIST eShop 網址

 

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營業時間：

．尖沙咀國際廣場、九龍灣德福廣場及屯門市廣場分店:

星期日至四：12:00 - 21:00 /星期五、六、公眾假期及特別推廣日：12:00 - 22:00

．將軍澳東港城分店:

星期一至四：11:30 - 20:30 /星期五至日、公眾假期及特別推廣日：11:30 - 21:00

查詢熱線：2797 2111

 

TWIST 店舖地址：

．尖沙咀彌敦道63 iSQUARE 國際廣場UG06 (港鐵尖沙咀站H R 出口/東亞銀行樓層)

．將軍澳重華路8 號東港城一樓150

．屯門屯盛街1 號屯門市廣場1 2027-2028 號舖(即將開幕)

．九龍灣德福廣場1 期地下G6 號舖(即將開幕)

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