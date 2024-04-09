TWIST全線分店及eShop 2024春夏減價第一擊 低至4折 $620入手BV、VALENTINO、GUCCI、BURBERRY

TWIST全線分店及eShop正進行2024春夏減價，4折起即可入手BOTTEGA VENETA、VALENTINO、GUCCI、 BALENCIAGA、BURBERRY、TORY BURCH、 THOM BROWNE及FENDI 等多款精選名牌手袋，即日開售，低至$620！減價貨品數量有限，售完即止。