TWIST全線分店及eShop 2024春夏減價第一擊 低至4折 $620入手BV、VALENTINO、GUCCI、BURBERRY

TWIST全線分店及eShop正進行2024春夏減價，4折起即可入手BOTTEGA VENETA、VALENTINO、GUCCI、 BALENCIAGA、BURBERRY、TORY BURCH、 THOM BROWNE及FENDI 等多款精選名牌手袋，即日開售，低至$620！減價貨品數量有限，售完即止。
TWIST減價2024｜KARL LAGERFELD 原價：$1,550 折後價：$620 (60% OFF)
TWIST減價2024｜SALVATORE FERRAGAMO 原價：$5,950 折後價：$2,380(60% OFF)
TWIST減價2024｜MAISON MARGIELA 原價：$10,200 折後價：$4,080 (60% OFF)
TWIST減價2024｜BALENCIAGA 原價：$1,700 折後價：$850(50% OFF)
TWIST減價2024｜BOTTEGA VENETA 原價：$2,800 折後價：$1,400(50% OFF)
「TWIST 全線分店及eShop SS24 Sale 春夏減價第一擊」詳情：
優惠詳情：TWIST 全線分店及eShop SS24 Sale 春夏減價第一擊，精選貨品低至4 折發售。
開始時間：2024 年4 月8 日(星期一) 起
查詢熱線：2797 2111
營業時間：
．尖沙咀國際廣場、九龍灣德福廣場及屯門市廣場分店:
星期日至四：12:00 - 21:00 /星期五、六、公眾假期及特別推廣日：12:00 - 22:00
．將軍澳東港城分店:
星期一至四：11:30 - 20:30 /星期五至日、公眾假期及特別推廣日：11:30 - 21:00
查詢熱線：2797 2111
TWIST 店舖地址：
．尖沙咀彌敦道63 號iSQUARE 國際廣場UG06 舖 (港鐵尖沙咀站H 或R 出口/東亞銀行樓層)
．將軍澳重華路8 號東港城一樓150 舖
．屯門屯盛街1 號屯門市廣場1 期2027-2028 號舖(即將開幕)
．九龍灣德福廣場1 期地下G6 號舖(即將開幕)