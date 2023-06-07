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2023-06-07 16:27:52

TWIST夏季大減價 一連7個周六一折發售歐美名牌手袋

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TWIST本周六起，率先進行一折夏季大減價。

為客人從世界各地網羅國際頂尖時尚精品、名牌特別版手袋的專買店TWIST是愛好名牌包包女士的尋寶地。下月政府派發第二期消費券，TWIST率先由6月10日起一連7個星期六進行夏季大減價，指定分店均會發售多款精選減價貨品，低至一折發售！本周於尖沙咀店發售的第一輪精選減價貨品，品牌包括SAINT LAURENT PARIS、PRADA、CHLOEVALENTINOMIU MIUBURBERRY和BALENCIAGA等多款名牌手袋！

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7間分店巡迴大減價 iSQUARE outlet zone貨品一折

此外，TWIST已於上月正式登陸九龍灣德福廣場！新店盤踞九龍灣核心地帶，人流暢旺；位置鄰近港鐵九龍灣站，方便易達。店內不但雲集世界各地高級時尚品牌，各款精選手袋及配飾齊備，各位子女亦可趁機搜購父親禮物，向爸爸表達愛意。此外，尖沙咀 iSQUARE店內更新增設outlet zone，集合數千款大減價貨品，以一折起發售。多款熱門大品牌，包括 JIMMY CHOO、KENZO、MARC JACOBS、ROGER VIVIER、FURLA、VERSACE、SALVATORE FERRAGAMO、GIVENCHY、MOSCHINO、MICHAEL MICHAEL KORS、TORY BURCH、TOD'S 等貨品。

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地址：九龍尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場UG06舖(尖沙咀店)

九龍九龍灣德福廣場1期地下G6舖(德福廣場店)

查詢：2797 2111

網址：twist.hk

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