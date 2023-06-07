TWIST夏季大減價 一連7個周六一折發售歐美名牌手袋

專為客人從世界各地網羅國際頂尖時尚精品、名牌特別版手袋的專買店TWIST，是愛好名牌包包女士的尋寶地。下月政府派發第二期消費券，TWIST率先由6月10日起一連7個星期六進行夏季大減價，指定分店均會發售多款精選減價貨品，低至一折發售！本周於尖沙咀店發售的第一輪精選減價貨品，品牌包括SAINT LAURENT PARIS、PRADA、CHLOE、VALENTINO、MIU MIU、BURBERRY和BALENCIAGA等多款名牌手袋！