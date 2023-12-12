TWIST尖沙咀iSQUARE店 聖誕大特賣歐洲名牌手袋三折價發售

歐洲名牌手袋專門店TWIST，於尖沙咀iSQUARE國際廣場分店，舉行為期七天的特賣活動《TWIST 2023 Christmas Specials》，為顧客提供多款人氣品牌商品，以低至三折折扣價發售，讓大家搜羅聖誕禮品不用傷腦筋。

TWIST於iSQUARE店舉行的《TWIST 2023 Christmas Specials 聖誕精選購物折》昨日已經開始，一直到本月17日，期間推出多款指定人氣品牌的商品，讓顧問享受低至三折的優惠。參與今次大特賣的品牌貨品，包括DELVAUX、CELINE、GUCCI、BURBERRY、FENDI、BALENCIAGA、SAINT LAURENT PARIS、BOTTEGA VENETA、VALENTINO、SALVATORE FERRAGAMO和STELLA MCCARTNEY等，商品涵蓋手袋、配飾、鞋履和服裝等多個類別。