TWIST尖沙咀iSQUARE店 聖誕大特賣歐洲名牌手袋三折價發售

歐洲名牌手袋專門店TWIST，於尖沙咀iSQUARE國際廣場分店，舉行為期七天的特賣活動《TWIST 2023 Christmas Specials》，為顧客提供多款人氣品牌商品，以低至三折折扣價發售，讓大家搜羅聖誕禮品不用傷腦筋。
TWIST於iSQUARE店舉行的《TWIST 2023 Christmas Specials 聖誕精選購物折》昨日已經開始，一直到本月17日，期間推出多款指定人氣品牌的商品，讓顧問享受低至三折的優惠。參與今次大特賣的品牌貨品，包括DELVAUX、CELINE、GUCCI、BURBERRY、FENDI、BALENCIAGA、SAINT LAURENT PARIS、BOTTEGA VENETA、VALENTINO、SALVATORE FERRAGAMO和STELLA MCCARTNEY等，商品涵蓋手袋、配飾、鞋履和服裝等多個類別。
今日減價貨品：
此外，TWIST會員購買指定折扣商品，還可額外享受九折優惠。活動期間每天都會精選降價商品開售。特價商品數量有限，售完即止。這是難得的機會，快去TWISTiSQUARE店選購心儀的聖誕禮品。
地址：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場UG06舖
查詢：2797 2111
網站：www.twist.hk