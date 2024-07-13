TWIST 25周年特賣會iSQUARE店全場減價低至一折 KARL LAGERFELD手挽袋售$130

TWIST今天舉行「TWIST 25 周年慶瘋狂大減價」，歐美款品最低價格一折發售。

歐洲名牌手袋專門店TWIST，今年迎來開業25周年誌慶，特別於今個周末舉行「TWIST 25 周年慶瘋狂大減價」。本月13日今天，TWIST將於尖沙咀iSQUARE國際廣場分店，把多款頂級時尚品牌商品作傾銷發售，而且最低價更去到一折優惠。 喜愛歐洲時尚單品的女士，今次是一個絕佳購物機會，讓追求精品時尚的消費者，能以超優惠值價錢，入手心儀已久的時尚單品。而TWIST一折傾銷貨品，包括BALENCIAGA、GUCCI、SAINT LAURENT PARIS、LOEWE、FENDI、PRADA、CHLOE'、TORY BURCH、BOTTEGA VENETA和TOD'S等品牌的時尚配飾。

「TWIST 25 周年慶瘋狂大減價」由於熱門商品數量有限，消費者務必及早抵達，以增加搶購成功機會。而除了驚喜的一折優惠外，TWIST亦準備了其他限量商品，相信一定能滿足各路時尚達人的購物慾望，趕快把握這次千載難逢機會，搶購心水超抵價貨品，一展時尚品味。