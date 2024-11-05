Tyson Yoshi x 林家謙首度聯乘監修 光棍節主題又一城贈品限量保溫瓶

全城熱烈慶祝雙11光棍節！連Tyson Yoshi同林家謙都首次一齊合作推出光棍節主題潮物！事緣又一城趁「雙11購物節x光棍節」，找來Tyson Yoshi及林家謙共同監修「T_T 11•11 限量保溫瓶」，送給逛商場消費的客人，為單身男女打氣！ 「T_T 11•11 限量保溫瓶」印上卡通Q版Tyson及家謙，由外表到衣著打扮均呈現二人的個人風格；背面印上TY招牌字樣以及「喃嘸家謙」公仔。保溫瓶共有兩款顏色，分別以Tyson和家謙的最愛顏色TY Green及Summer Blues為主調，不單止吸睛，而且實用。他們特別著重細節及功能性，樽頂的圈圈掛勾既方便攜帶，也是磁吸手機支架，可360°旋轉輕鬆切換橫豎屏，方便Tyson一邊健身一邊睇片。保溫瓶更可長效保溫，12 小時保暖，24小時保冷，加上瓶身1000ml大容量，最適合家謙在錄音室長期作戰使用。

Tyson操肌啱用 家謙陪遊一人之境



Tyson笑說：「大家也知道我常做Gym操肌，需要飲用大量清水，這個保溫瓶的容量達1000ml，最適合帶去健身室使用，不用老是『騰出騰入』去斟水，做多set運動呢！第一眼看到樽面上的巨型公仔，真的嘩嘩聲，無論打扮及表情也相當神似，尤其是『林生』的造型，跟他平時出街差不多，加上可以長效保溫12小時，真的很適合長期飲暖水的『林伯』呢，哈哈！」被Tyson冠以「林伯」稱號的家謙回敬話：「Tyson跟樽面的公仔一樣，最鍾意騷手臂，長期處於夏天，慌死大家不知道他身材好呢！正所謂『一個人原來都可以盡興』，其實自己一個更開心，光棍節又好，購物節也好，做人最重要懂得愛錫自己，很榮幸可以趁『雙11』以保溫瓶形式，陪伴大家『同遊』一人之境呢！」

只要大家購買一張面值$2,000的「又一城禮品卡」，即可換領「T_T 11•11 限量保溫瓶」1個，每日名額有限，每人每日最多只可換領限量禮品1個。款式隨機派發，先到先得，換完即止。禮品卡可於商場内超過160間商戶使用，包括超級市場、戲院、美妝零售、時尚精品商戶等等，以行動鼓勵大家留港消費。粉絲必儲！

