Uber公布年度常見失物 有人漏低BB車、肥料/3大健忘地區

Uber失物認領指數今日出爐，為大家揭示Uber用戶千奇百趣的失物。除了日用品，各式各樣的失物應有盡有，包括BB車、行李、肥料、名錶，以至電子寵物他媽哥池(Tamagotchi)，而本年度三大最健忘地區為油尖旺、中環和灣仔！不過，各位「大頭蝦」用戶毋須擔心，以下就教大家透過手機App協助找回失物！

Uber公布年度常見失物 有人漏低BB車、肥料/3大健忘地區

今年時裝服飾成為最常見的失物類別，近年時裝界吹起Y2K熱朝，千禧年風格大回歸，各位時裝達人不知不覺間將絲巾、項圈、髮箍、閃石頸鍊、戒指等潮物留在車廂，更有人漏低鞋！另有家長下車時，遺下嬰兒車、兒童玩具、寵物玩具、毛絨公仔及嬰兒服等。 Uber用戶亦會遺下奇珍異品 —— 已故父親的遺物、肥料均榜上有名，更有乘客表示在Uber 行程上失去了「整個星期日」，也有乘客遺棄了「主子」——電子寵物他媽哥池。另外，用戶使用Uber出行時遺留的貴重的電子產品也越來越多，包括手提電腦 AirPods 和AirPods盒等，全都出現在十大最常見失物上。

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Uber App 設「尋找失物」功能 每個人都或多或少會經歷因為遺失貴重物品，Uber App設有「尋找失物」功能，協助用戶尋找失物。只要跟隨Uber App內的簡單步驟，就可與該趟行程司機夥伴聯繫，尋找失物： 1. 點擊「你的行程」，然後選擇你遺下物品的 Uber 行程 2. 點擊「尋找失物」 3. 點擊「聯絡司機查詢失物」 4. 往下瀏覽，然後輸入你的電話號碼，並點撃「提交」 5. 若你遺失了個人手提電話，可輸入朋友或家人的電話號碼 ﹙你也可以透過電腦或其他電話登入你的Uber 帳戶﹚ 6. 系統將會連接你與該 Uber 司機夥伴 7. 如果司機夥伴接聽了電話，並確認找到你的物品，可協定時間和地點領取失物。 8. 如果司機夥伴沒有接聽電話，建議你留言詳細描述你的物品，以及聯絡你的最佳方法。

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