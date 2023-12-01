Uber推出「Uber Taxi OK 喎大獎賞」 送出總值$500,000獎賞

由12月1日至12月18日，市民可於全港15個戶外位置尋寶，一旦幸運地找到「Uber Taxi 行程線圖案」，即可使用 Instagram或Facebook「Uber Taxi HK」擴增實境（AR）濾鏡，對準 Uber Taxi字眼掃描，並完成小挑戰，即有機會獲得Uber Taxi 優惠。首8,000名完成挑戰的參加者將獲得港幣$50 Uber Taxi乘車優惠； 而首100名使用乘車優惠並完成一趟Uber Taxi 行程的參加者，更可獲得額外港幣$1,000的Uber Taxi乘車優惠。

港人出行最重視時間和效率

作為「Rethink Your Ride」活動的一部分，Uber委託第三方進行調查，了解香港人日常出行的難處和需求。調查結果顯示，「交通工具擠迫」、「缺乏座位」和「等候時間過長」是市民日常上下班時最常面對的三大困擾。而市民對出行最重視的是「準時到埗」和「迅速到達目的地」；其次則是交通工具的安全和舒適度。Uber 香港區總經理鍾志霆表示：「乘客可以輕鬆以Uber App預訂行程，並獲得行程的預估時間、路線和車資等訊息。所有Uber 行程均受到保障，加上Uber app 特設的安全功能、雙向評分和客戶支援機制，我們致力提供不僅是『OK 啦...』的服務，而是一個會讓大家舒適稱心的『OK 喎！』乘車體驗。」

贏取「Uber Taxi OK 喎大獎賞」方法及尋寶地點