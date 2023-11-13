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2023-11-13 20:36:20

UGG WINTER PLAYGROUND期間限定店 推星級厚底毛靴+FW23最新單品

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UGG WINTER PLAYGROUND期間限定店 推星級厚底毛靴+FW23最新單品

UGG WINTER PLAYGROUND期間限定店 推星級厚底毛靴+FW23最新單品

今個秋冬，為傳遞以時尚無畏表現自我的「Feels Like UGG」品牌信念，UGG 由即日起至11月25日在K11 Art Mall設圓頂雪屋「UGG WINTER PLAYGROUND 期間限定店」。除了充滿冬日感的打卡裝置及可以親手設計明信片的 UGG 冬日郵寄角落外，限定店亦會展示2023秋冬的最新時尚單品，包括日本「最紅星二代」木村光希Koki同款的超人氣厚底毛靴TAZZLITA及模特兒兼高比拜仁女兒Natalia Bryant同款厚底時尚CLASSIC DIPPER毛靴等，透過別樹一幟的購物體驗，讓每個潮流個體穿出獨特的時尚宣言

冬日主題打卡裝置拍下時尚感OOTD照片 郵寄角落書寫給自己的情書

為了給客人製造全新又時尚的冬季回憶，限定店以充滿冬日氣息的圓頂雪屋為造型，打造出一個詩情畫意的白色時尚世界。進入雪屋前，客人可率先在型格搶眼的UGG燈牌前、在美麗潔白的雪景氛圍中，拍下浪漫唯美的時尚感OOTD 照片。貫徹UGG以時尚展現自我的態度，限定店亦特設「冬日郵寄角落」，提供多款印有不同自勉格言的冬日明信片。客人選取最能代表自己的明信片後，可以利用UGG POP-UP限定特別設計印章及精美貼紙親手設計明信片，並寫上給自己的話，許下摯誠願望，寄出一封給自己的冬日情書。

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FW23系列最新單品：明星同款 掀起毛靴風潮

今次限定店亦率先帶來UGG最新 FW23 時尚鞋品。全新設計延續了UGG的經典毛靴風格，最新季度時尚鞋品以超厚底毛靴作為主軸，迎合了強烈的時尚潮流元素，備受國際巨星熱捧，讓你在冬日留下獨一無二的足跡。包括全新高筒厚底 CLASSIC DIPPER 毛靴，在UGG經典靴標誌性輪廓的基礎之上，首度採用了緊貼小腿的橡膠軟管設計，增強顯瘦效果之餘，更帶來一種高冷的時尚魔力。搭配柔軟的麂皮鞋面、舒適的UGGplush再生羊毛混紡內襯，沒有絲毫累贅感，難怪連饒舌天后Cardi B模特兒新星兼傳奇球星高比拜仁女兒 Natalia Bryant等人也一穿愛上！還有低筒厚底Classic Ultra Mini Platform毛靴同樣是經典UGG鞋款的現代演繹，以與原版相同的豐富絨面皮革，大膽搭配2"吋加厚鞋底，突顯腿長效果，穿上後氣勢十足，引人注目。加上Treadlite by UGG超輕身、超耐用的鞋底，日常出行游刃有餘，時刻保持女神風範。國際超模Aweng Chuol 就親身演繹低筒厚底毛靴的穿搭驚喜。

數到隨穿隨走的毛拖，就不得不提日本「最紅星二代」木村光希Koki、韓國人氣女團 (G)I-DLE隊長田小娟同款的超人氣厚底毛拖 Tazzlita。毛茸茸的再生羊毛延伸到鞋的領口，保暖之餘，視覺效果亦極為飽滿，一種慵懶隨性感油然而生，是冬日休閒打扮的必備鞋履另一款注目毛拖Tazz是熱門款Tasman簡約式變奏。1.5 吋的加厚鞋底，增強緩震效果之餘，時尚感亦更加突出。搭配高級的絨面革、鮮豔的領口位拼花，室內、室外兼容的Tazz對是一雙走在潮流尖端的鞋履

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UGG WINTER PLAYGROUND 期間限定店

日期：即日起至11月25

地點：尖沙咀K11 Art Mall地下 Atrium K11 Art Mall

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