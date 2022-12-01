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2022-12-01 18:08:35

UL·OS驚喜大抽獎 買滿$150即有機會獲《REVISIT 張敬軒演唱會》門票

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由即日起至12月12日購買UL‧OS產品超過港幣$150，即可參加大抽獎，有機會贏取2022年《REVISIT張敬軒演唱會》門票。

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適逢ULOS星級代言人的張敬軒將於20221220202312日舉行8REVISIT張敬軒演唱會》，專為男士一站式解決煩惱而設的健膚品牌ULOS，特別為大家準備驚喜聖誕禮物，特別為大家爭取到平安夜、聖試節及除夕夜超限量門票（共30套兩張門票），由即日起至20221212日購買ULOS產品超過港幣$150，即可參加大抽獎，有機會贏取20221224日、25日或31日場次之REVISIT張敬軒演唱會》，讓大家體驗張敬軒日常健膚秘訣，一次過滿足清潔、修護及防禦三大需要，免除佳節約會的皮膚煩惱，同時為你與摯愛締造難忘時刻，以最好姿態一起迎2023

UL‧OS的產品可以一次過滿足男士清潔、修護及防禦問題皮膚三大需要。

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UL·OS驚喜大抽獎活動詳情

參加抽獎方法：購買任何UL·OS 系列產品滿港幣$150，憑正本收據到登記表格網頁填妥個人資料及其他相關資料，即可參加抽獎！每張收據有一次抽獎機會，買得愈多，中獎機會愈

獎品詳情REVISIT張敬軒演唱會》$480港元門票2張，共30（場次隨機分配）

活動日期：即日起至12122359（香港時間

得獎名單公布：得獎名單包括得獎者全名及聯絡電話尾4位數字將於20221215日刊登於本公司社交媒體https://www.facebook.com/ulos.hk及網站 https://www.ulos.hk/，並在20221219日刊登於當天香港出版的星島日報及英文虎報內，及經電話或電郵方式通知得獎者以安排領獎事宜。

登記表格：https://bit.ly/ULOSHK-RevisitHinsCheungLive

查詢方法：如對活動有任何查詢，請致電28816299以聯絡UL·OS

*上述活動受有關條款及細則約束，參加前請參閱登記表格網頁(連結)下方之「UL.OS購物抽獎 賞你《REVISIT張敬軒演唱會》門票 條款及細則

**推廣生意的競賽牌照號碼：56335

每張收據有一次抽獎機會，買得愈多，中獎機會愈大。

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