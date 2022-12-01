UL·OS驚喜大抽獎 買滿$150即有機會獲《REVISIT 張敬軒演唱會》門票

由即日起至12月12日購買UL‧OS產品超過港幣$150，即可參加大抽獎，有機會贏取2022年《REVISIT張敬軒演唱會》門票。

適逢UL‧OS星級代言人的張敬軒將於2022年12月20至2023年1月2日舉行8場《REVISIT張敬軒演唱會》，專為男士一站式解決煩惱而設的健膚品牌UL‧OS，特別為大家準備驚喜聖誕禮物，特別為大家爭取到平安夜、聖試節及除夕夜超限量門票（共30套兩張門票），由即日起至2022年12月12日購買UL‧OS產品超過港幣$150，即可參加大抽獎，有機會贏取2022年12月24日、25日或31日場次之《REVISIT張敬軒演唱會》，讓大家體驗張敬軒日常健膚秘訣，一次過滿足清潔、修護及防禦三大需要，免除佳節約會的皮膚煩惱，同時為你與摯愛締造難忘時刻，以最好姿態一起迎接2023﹗

UL‧OS的產品可以一次過滿足男士清潔、修護及防禦問題皮膚三大需要。

UL · OS 驚喜大抽獎活動詳情

參加抽獎方法：購買任何UL·OS 系列產品滿港幣$150，憑正本收據到登記表格網頁填妥個人資料及其他相關資料，即可參加抽獎！每張收據有一次抽獎機會，買得愈多，中獎機會愈大。

獎品詳情：《REVISIT張敬軒演唱會》$480港元門票2張，共30份（場次隨機分配）

活動日期：即日起至12月12日23時59分（香港時間）

得獎名單公布：得獎名單（包括得獎者全名及聯絡電話尾4位數字）將於2022年12月15日刊登於本公司社交媒體https://www.facebook.com/ulos.hk及網站 https://www.ulos.hk/，並在2022年12月19日刊登於當天香港出版的星島日報及英文虎報內，及經電話或電郵方式通知得獎者以安排領獎事宜。

登記表格：https://bit.ly/ULOSHK-RevisitHinsCheungLive

查詢方法：如對活動有任何查詢，請致電28816299以聯絡UL·OS。

*上述活動受有關條款及細則約束，參加前請參閱登記表格網頁(連結)下方之「UL.OS購物抽獎 賞你《REVISIT張敬軒演唱會》門票 條款及細則 」

**推廣生意的競賽牌照號碼：56335