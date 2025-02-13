Ulike限定店進駐尖沙咀 4款最新及王牌產品會場優惠

韓國美容儀品牌Ulike，最近在尖沙咀美麗華廣場開設期間限定店，限定店亮點包括新推出的Ulike白皇后LED美容面膜儀及Ulikebeauty X Glamm系列護膚品，還展示其他受歡迎產品，如減淡色斑和祛痘印的Ulike超光炮美容儀和Ulike Air10家用脫毛儀，帶來更專業、全面及有效的護膚方案，更吸引的是，以上4款產品均有會場期間限定優惠，女生們不要錯過！

Ulike 白皇后 LED 美容面膜儀

Ulike白皇后LED美容面膜儀配備272顆院線級同源燈珠，提供100mW/cm²能量，能在短時間快速美白和淡化痘印。白皇后LED美容面膜儀具備多種優勢，包括在2周內抑油抗痘，並在4周內重建肌底，讓肌膚全臉透亮。其100mW/cm²超強能量及4種精準光源設計，能深入不同層次的肌膚。

面罩設計不僅時尚，還考慮到使用時的舒適性，讓每位女性都能在家中享受專業的護膚過程。與傳統排燈產品相比，Ulike設計更能緊密貼合面部，避免光能損耗，確保全臉無死角。這款全能面罩利用LED光療原理，能深入真皮層，並具備亮膚、緊膚、控痘和修護4大復合模式，針對多種肌膚問題，不單提升皮膚亮度、減少痘痘，同時提升緊緻度。