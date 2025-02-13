Ulike限定店進駐尖沙咀 4款最新及王牌產品會場優惠

韓國美容儀品牌Ulike，最近在尖沙咀美麗華廣場開設期間限定店，限定店亮點包括新推出的Ulike白皇后LED美容面膜儀及Ulikebeauty X Glamm系列護膚品，還展示其他受歡迎產品，如減淡色斑和祛痘印的Ulike超光炮美容儀和Ulike Air10家用脫毛儀，帶來更專業、全面及有效的護膚方案，更吸引的是，以上4款產品均有會場期間限定優惠，女生們不要錯過！
Ulike白皇后LED美容面膜儀
Ulike白皇后LED美容面膜儀配備272顆院線級同源燈珠，提供100mW/cm²能量，能在短時間快速美白和淡化痘印。白皇后LED美容面膜儀具備多種優勢，包括在2周內抑油抗痘，並在4周內重建肌底，讓肌膚全臉透亮。其100mW/cm²超強能量及4種精準光源設計，能深入不同層次的肌膚。
面罩設計不僅時尚，還考慮到使用時的舒適性，讓每位女性都能在家中享受專業的護膚過程。與傳統排燈產品相比，Ulike設計更能緊密貼合面部，避免光能損耗，確保全臉無死角。這款全能面罩利用LED光療原理，能深入真皮層，並具備亮膚、緊膚、控痘和修護4大復合模式，針對多種肌膚問題，不單提升皮膚亮度、減少痘痘，同時提升緊緻度。
Ulikebeauty X Glamm 魚腥草特效消炎精華
另一亮點產品是新推出的Ulikebeauty X Glamm魚腥草特效消炎精華，具卓越消炎殺菌效果，有效舒緩肌膚炎症，並從根源改善粗糙痘肌，修復肌膚屏障，加速小傷口和痘痘肌的愈合過程。
Ulike超光炮美容儀
Ulike的超光炮美容儀以黑金DPL超光子技術，有效淡化色斑和祛除痘印，並通過NIR鉑金牛奶光，幫助打造白嫩牛奶肌。持續使用可在28天內顯著改善肌膚狀況，淡斑和祛痘印的效果明顯可見，同時在14天內讓肌膚呈現透亮光澤，讓肌膚煥發健康光彩。
Ulike Air10家用脫毛儀
除了這些新品，現場還有其他Ulike的受歡迎產品，包括Ulike Air10家用脫毛儀，亦以$2,499特別優惠價發售。Ulike Air10專為粗硬毛髮設計，採用SHR模式，26J的大能量確保效果顯著，並擁有領先的雙燈管科技，實現最快的0.25秒閃光。