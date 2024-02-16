熱門搜尋:
消委會 美斯 金像獎2024 機管局債券 曉柏峰 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-02-16 11:00:00

UNIQLO再聯乘Clare Waight Keller 全新UNIQLO：C聯名系列 飄逸律動的春夏穿搭

分享：
UNIQLO再聯乘Clare Waight Keller 全新UNIQLO：C聯名系列 飄逸律動的春夏穿搭

UNIQLO再聯乘Clare Waight Keller 全新UNIQLO：C聯名系列 飄逸律動的春夏穿搭

UNIQLO今年再度與著名英國時裝設計師Clare Waight Keller合作，推出全新UNIQLOC 2024春季設計師聯名系列，以其精緻、輕便的設計風格，為全新女裝系列注入輕巧舒適。系列包括多款功能與美觀兼具的日常服飾，包括百搭的孖襟大衣、針織背心、短身T恤、格紋帽子，輕易襯出具律動感又層次分明的春日打扮。

UNIQLO再度與著名英國時裝設計師Clare Waight Keller合作。 UNIQLO再度與著名英國時裝設計師Clare Waight Keller合作。 UNIQLO再度與著名英國時裝設計師Clare Waight Keller合作。

來自英國的Clare，曾任職於Calvin KleinRalph Lauren，也被Tom Ford親自欽點加入團隊，更是CHLOEGIVENCHY的創意總監，哈利王子與梅根的世紀婚禮上，梅根的那條Givenchy白婚紗，正是出自Clare手筆，CV極度亮麗，這次兩方再度聯手，讓一眾女生無痛入手時尚度十足的設計師單品。

UNIQLO再度與著名英國時裝設計師Clare Waight Keller合作。 UNIQLO再度與著名英國時裝設計師Clare Waight Keller合作。 UNIQLO再度與著名英國時裝設計師Clare Waight Keller合作。 UNIQLO再度與著名英國時裝設計師Clare Waight Keller合作。
Klook.com

UNIQLOC主題：流動和活力感

單看系列lookbook，不難發現飄逸輕盈的吊帶連身裙身影，而流動感和活力感，正是本系列設計靈感的重要元素，Clare表示：「作為第二個UNIQLOC 2024設計師聯名系列，希望透過輕盈舒適的單品探索動感。透過超輕盈物料開拓我對比例的新視點，長款與短款版型亦可以互相對比及襯托。我認為春天象徵季節轉換的時刻，衣櫥更需要彈性。我很喜歡融合精緻優雅及休閒隨性的風格，塑造優雅同時清新活力的感覺，捕捉夏日的輕盈自在。」

UNIQLO再度與著名英國時裝設計師Clare Waight Keller合作。 UNIQLO再度與著名英國時裝設計師Clare Waight Keller合作。 UNIQLO再度與著名英國時裝設計師Clare Waight Keller合作。 UNIQLO再度與著名英國時裝設計師Clare Waight Keller合作。

UNIQLOC的配搭方案

聯名系列包括百搭的孖襟大衣，內裡襯輕巧打褶裙，帶來輕盈律動感。而寬版長褲可搭配外套，修飾腰部線條，展現時尚輪廓。另外，針織背心、短身T恤、格紋帽子，以及仿皮肩背包等，都是打造春季層次感穿搭的必備單品，讓造型更俐落時尚。色調方面，系列採用罌粟紅、春日粉、湖水藍、軍裝綠等充滿活力的春日色彩，輕爽舒適地迎接全新季節。

UNIQLO : C 2024春夏設計師聯名系列分為兩部分，春季系列將於223(星期五)登場，夏季系列則於329(星期五)推出，更多夏季系列的資訊將於稍後發布。系列只限利舞臺旗艦店、海港城店、澳門大三巴前店及官方網絡旗艦店。

Ad Block
UNIQLO再度與著名英國時裝設計師Clare Waight Keller合作。 UNIQLO再度與著名英國時裝設計師Clare Waight Keller合作。 UNIQLO再度與著名英國時裝設計師Clare Waight Keller合作。 UNIQLO再度與著名英國時裝設計師Clare Waight Keller合作。

即睇UNIQLO : C 2024春季系列：

UNIQLO : C 孖襟大衣 $899 UNIQLO : C 企領寬鬆大衣 $599 UNIQLO : C 棉質混紡索繩外套 $499 UNIQLO : C棉質寛版長褲 $399 UNIQLO : C 打褶吊帶連身裙 $499 UNIQLO : C 休閒西裝外套 $799 UNIQLO : C V領針織背心 $199 UNIQLO : C 寛版直腳牛仔褲 $399 UNIQLO : C 透膚燈籠袖嫘縈襯衫 [長袖] $299 UNIQLO : C 仿皮肩背包 $199 UNIQLO : C 抗UV帽子 $199 UNIQLO : C 蕾絲圓領短身針織外套 [長袖] $199 UNIQLO : C 打褶裙 $399 UNIQLO : C 樂福鞋 $399 UNIQLO : C 運動鞋 $299

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受