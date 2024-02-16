UNIQLO再聯乘Clare Waight Keller 全新UNIQLO：C聯名系列 飄逸律動的春夏穿搭

UNIQLO今年再度與著名英國時裝設計師Clare Waight Keller合作，推出全新UNIQLO：C 2024春季設計師聯名系列，以其精緻、輕便的設計風格，為全新女裝系列注入輕巧舒適。系列包括多款功能與美觀兼具的日常服飾，包括百搭的孖襟大衣、針織背心、短身T恤、格紋帽子，輕易襯出具律動感又層次分明的春日打扮。

來自英國的Clare，曾任職於Calvin Klein、Ralph Lauren，也被Tom Ford親自欽點加入團隊，更是CHLOE、GIVENCHY的創意總監，哈利王子與梅根的世紀婚禮上，梅根的那條Givenchy白婚紗，正是出自Clare手筆，CV極度亮麗，這次兩方再度聯手，讓一眾女生無痛入手時尚度十足的設計師單品。

UNIQLO ： C 主題：流動和活力感 單看系列lookbook，不難發現飄逸輕盈的吊帶連身裙身影，而流動感和活力感，正是本系列設計靈感的重要元素，Clare表示：「作為第二個UNIQLO：C 2024設計師聯名系列，希望透過輕盈舒適的單品探索動感。透過超輕盈物料開拓我對比例的新視點，長款與短款版型亦可以互相對比及襯托。我認為春天象徵季節轉換的時刻，衣櫥更需要彈性。我很喜歡融合精緻優雅及休閒隨性的風格，塑造優雅同時清新活力的感覺，捕捉夏日的輕盈自在。」

UNIQLO ： C 的配搭方案 聯名系列包括百搭的孖襟大衣，內裡襯輕巧打褶裙，帶來輕盈律動感。而寬版長褲可搭配外套，修飾腰部線條，展現時尚輪廓。另外，針織背心、短身T恤、格紋帽子，以及仿皮肩背包等，都是打造春季層次感穿搭的必備單品，讓造型更俐落時尚。色調方面，系列採用罌粟紅、春日粉、湖水藍、軍裝綠等充滿活力的春日色彩，輕爽舒適地迎接全新季節。 UNIQLO : C 2024春夏設計師聯名系列分為兩部分，春季系列將於2月23日(星期五)登場，夏季系列則於3月29日(星期五)推出，更多夏季系列的資訊將於稍後發布。系列只限利舞臺旗艦店、海港城店、澳門大三巴前店及官方網絡旗艦店。