UNIQLO再聯乘Marimekko 夏日圖案連身裙/半月包/帆布鞋 低至$59無痛入手

6 款標誌性 Marimekko 印花 體驗玩味夏日

這個嶄新系列網羅6款圖案，每款都展現了Marimekko印花的標誌性特色，融入４位備受讚譽的Marimekko設計師的夏日歡樂氛圍，同時包含了50年代、60年代和70年代的經典圖案。Maija Isola的Melooni（蜜瓜）以其大膽而豐富的圖形感，Pentti Rinta的Asema（車站）以其小而復雜的重複圖案，Maija Isola的Ruukku（花盆）以及Katsuji Wakisaka的Demeter抽象花卉圖案，都各自展現了獨特的風格。為了營造出更富節奏感的抽象氛圍，系列還引入了Rinta的波浪狀圖案Lirinä（流水聲），以及Vuokko Eskolin-Nurmesniemi的簡約主義圖案Galleria（畫廊），充滿喜悅的印花圖案系列，不論是大膽的條紋還是抽象的花卉圖案，都為系列注入強烈存在感，非常適合迎接即將到來的夏日。