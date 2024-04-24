UNIQLO再聯乘Marimekko 夏日圖案連身裙/半月包/帆布鞋 低至$59無痛入手

UNIQLO再度與芬蘭設計品牌Marimekko合作，推出聯乘系列，全新限量系列將於5月推出，揉合簡約舒適的UNIQLO服飾設計及Marimekko的經典印花，除了連身裙外，更有大受歡迎的弧形迷你半月包，為夏日造型增添趣味！
6款標誌性Marimekko印花 體驗玩味夏日
這個嶄新系列網羅6款圖案，每款都展現了Marimekko印花的標誌性特色，融入４位備受讚譽的Marimekko設計師的夏日歡樂氛圍，同時包含了50年代、60年代和70年代的經典圖案。Maija Isola的Melooni（蜜瓜）以其大膽而豐富的圖形感，Pentti Rinta的Asema（車站）以其小而復雜的重複圖案，Maija Isola的Ruukku（花盆）以及Katsuji Wakisaka的Demeter抽象花卉圖案，都各自展現了獨特的風格。為了營造出更富節奏感的抽象氛圍，系列還引入了Rinta的波浪狀圖案Lirinä（流水聲），以及Vuokko Eskolin-Nurmesniemi的簡約主義圖案Galleria（畫廊），充滿喜悅的印花圖案系列，不論是大膽的條紋還是抽象的花卉圖案，都為系列注入強烈存在感，非常適合迎接即將到來的夏日。
特設童裝及嬰幼兒單品 在母親節換上時尚母女裝
這個夏季限定系列不僅包括8款女裝和2款女童裝，還特別加入3款嬰幼兒單品，讓媽媽和小孩都能穿上相同的印花連身裙，成為夏日親子穿搭的完美選擇，在母親節前夕，最適合穿上「母女裝」，一同迎接愉快的夏日野餐的郊遊時光，留下美好的回憶！舒適的恤衫和T恤可與相同印花的裙裝搭配。另外有多款色彩繽紛的配飾：除了漁夫帽和帆布鞋外，今次聯乘亦為UNIQLO 經典的弧形迷你肩背包，換上夏季限定版圖案！
即睇UNIQLO x Marimekko 2024夏季限定系列款式及價錢：
UNIQLO x Marimekko 2024夏季設計師聯名限定系列
開售日期：2024年5月3日（星期五）
發售地點：全系列商品只限利舞臺旗艦店﹑海港城店﹑澳門大三巴前店及官方網絡旗艦店發售。
※ 部分商品於全線分店發售。