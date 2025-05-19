UNIQLO夏日感謝節23日開鑼 AIRism T恤低至$79/Bra Top $199/2件

UNIQLO將於5月23日至29日，舉行一連7日「夏日感謝節」，有逾百款限定優惠，包括人氣AIRism T恤$99、熱賣Bra Top、超過40種顏色的Polo衫 $199 兩件及童裝機能短褲$79。另外，Doraemon X 羅浮宮UT系列和UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2025夏季設計師聯名系列，亦於感謝節首發。UNIQLO更有額外驚喜的「感謝企劃」，限定送出碳酸飲品不鏽鋼隨身瓶。

UNIQLO 夏日感謝節 2025 ｜女裝 Bra Top 女裝Bra Top推出$199/2件組合價，集時尚、功能與承托力於一身，舒適展現優美身體曲線，附胸墊設計一件即可輕鬆出行。多款剪裁、款式及顏色選擇，可單穿或內搭疊穿。

UNIQLO 夏日感謝節 2025 ｜男裝 Polo 衫 男裝Polo衫亦有$199/2件組合價，Polo衫 經典百搭，適合日常通勤、休閒或運動等不同場合，更有逾40色選擇。

UNIQLO 夏日感謝節 2025 ｜ AIRism T 恤系列 全球熱賣的AIRism系列吸汗速乾，輕薄抑味的物料，即使夏日戶外活動時，也能保持涼爽舒適。多款精選單品以限定感謝價格登場，包括女裝AIRism棉質T恤 $79、炎夏必備U DRY-EX T恤 $79、全球最暢銷U AIRism棉質寬鬆圓領T恤 $99，讓你告別黏膩不適，盡情享受仲夏時光

UNIQLO 夏日感謝節 2025 ｜童裝機能短褲低至 $79 多款童裝熱賣商品帶來限定感謝價格，包括童裝AIRism棉質印花T恤 $59、童裝AIRism抗UV拉鏈連帽外套 $99；童裝機能短褲及牛仔短褲$79，輕薄清爽的物料最適合好動小朋友，搭配多款顏色及剪裁。

UNIQLO 夏日感謝節 2025 ｜人氣配件首次限定 多款人氣配件為夏日造型畫龍點睛，包括首次限定價格的男裝多口袋肩背包$99、男女通用 2WAY 工裝袋$199，以及限定價格的女裝弧形超迷你肩背包$59、男女通用弧形迷你肩背包$79，散發滿滿夏日時尚感。

破天荒聯乘 Doraemon X 羅浮宮 UT 系列 感謝節同日登場 日本國民級角色多啦A夢與好友們走進國際藝術殿堂羅浮宮，兩大IP破天荒合作，推出羅浮宮美術館UT系列，帶來4款設計圖案，重現羅浮宮建築與名畫元素，成為一幅「可穿著的藝術品」，並將於5月23日夏日感謝節首日同步公開發售。

全新 UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2025 夏季聯名系列 UNIQLO與人氣「眼睛」設計師Anya Hindmarch再度合作，推出UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2025夏季設計師聯名系列，以「T-shirt Shop」為今季系列主題，推出充滿玩味的個性女裝及童裝T恤，以及兩種尺寸的可攜式收納袋。每款均搭配獨特搶眼的細節，包括標誌性的眼睛圖案，為平凡的T恤注入俏皮鮮明的極致玩味。

每日限量「感謝企劃」限定禮遇 夏日炎炎，UNIQLO為熱愛戶外活動的人士，準備超實用碳酸飲品不鏽鋼隨身瓶，輕巧瓶身，戶外活動、健身、上班時隨身攜帶都十分方便。現凡單次購物淨額滿$350，即可獲贈碳酸飲品不鏽鋼隨身瓶乙個，讓大家於炎炎夏日隨時補充水分。