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生活
2025-05-19 17:00:00

UNIQLO夏日感謝節23日開鑼 AIRism T恤低至$79/Bra Top $199/2件

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UNIQLO夏日感謝節23日開鑼 AIRism T恤低至$79/Bra Top $199/2件

UNIQLO夏日感謝節23日開鑼 AIRism T恤低至$79/Bra Top $199/2件

UNIQLO將於523日至29日，舉行一連7日「夏日感謝節」，有逾百款限定優惠，包括人氣AIRism T$99、熱賣Bra Top、超過40種顏色的Polo $199 兩件及童裝機能短褲$79。另外，Doraemon X 羅浮宮UT系列和UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2025夏季設計師聯名系列，亦於感謝節首發。UNIQLO更有額外驚喜的「感謝企劃」，限定送出碳酸飲品不鏽鋼隨身瓶。

UNIQLO將於5月23日至29日，舉行一連7日「夏日感謝節」

UNIQLO將於5月23日至29日，舉行一連7日「夏日感謝節」

UNIQLO夏日感謝節2025｜女裝Bra Top 

女裝Bra Top推出$199/2件組合價，集時尚、功能與承托力於一身，舒適展現優美身體曲線，附胸墊設計一件即可輕鬆出行。多款剪裁、款式及顏色選擇，可單穿或內搭疊穿。

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UNIQLO夏日感謝節2025｜女裝Bra Top 推出$199/2件組合價 UNIQLO夏日感謝節2025｜女裝Bra Top 推出$199/2件組合價 UNIQLO夏日感謝節2025｜女裝Bra Top 推出$199/2件組合價 UNIQLO夏日感謝節2025｜女裝Bra Top 推出$199/2件組合價 UNIQLO夏日感謝節2025｜女裝Bra Top 推出$199/2件組合價

UNIQLO夏日感謝節2025｜男裝Polo

男裝Polo衫亦有$199/2件組合價，Polo 經典百搭，適合日常通勤、休閒或運動等不同場合，更有逾40色選擇。

UNIQLO夏日感謝節2025｜男裝Polo衫亦有$199/2件組合價 UNIQLO夏日感謝節2025｜男裝Polo衫亦有$199/2件組合價 UNIQLO夏日感謝節2025｜男裝Polo衫亦有$199/2件組合價

UNIQLO夏日感謝節2025AIRism T恤系列

全球熱賣的AIRism系列吸汗速乾，輕薄抑味的物料，即使夏日戶外活動時，也能保持涼爽舒適。多款精選單品以限定感謝價格登場，包括女裝AIRism棉質T $79、炎夏必備U DRY-EX T $79、全球最暢銷U AIRism棉質寬鬆圓領T $99，讓你告別黏膩不適，盡情享受仲夏時光

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UNIQLO夏日感謝節2025｜男女通用 U AIRism 棉質寬鬆圓領 T恤 感謝價格：$99、原價 $149 UNIQLO夏日感謝節2025｜女裝 AIRism 棉質 T恤 感謝價格：$79、原價 $99 UNIQLO夏日感謝節2025｜男裝 U DRY-EX T恤 感謝價格：$79、原價 $99

UNIQLO夏日感謝節2025｜童裝機能短褲低至$79

多款童裝熱賣商品帶來限定感謝價格，包括童裝AIRism棉質印花T $59、童裝AIRismUV拉鏈連帽外套 $99；童裝機能短褲及牛仔短褲$79，輕薄清爽的物料最適合好動小朋友，搭配多款顏色及剪裁。

UNIQLO夏日感謝節2025｜童裝 AIRism棉質印花 T恤 感謝價格：$59 原價 $79 UNIQLO夏日感謝節2025｜童裝 DRY-EX 圓領 T 恤 感謝價格：$59 原價 $79 UNIQLO夏日感謝節2025｜童裝 機能短褲 (水陸兩用) 感謝價格：$79 原價 $99 UNIQLO夏日感謝節2025｜童裝 AIRism 抗 UV 拉鏈連帽外套 感謝價格：$99 原價 $149

UNIQLO夏日感謝節2025｜人氣配件首次限定

多款人氣配件為夏日造型畫龍點睛，包括首次限定價格的男裝多口袋肩背包$99、男女通用 2WAY 工裝袋$199，以及限定價格的女裝弧形超迷你肩背包$59、男女通用弧形迷你肩背包$79，散發滿滿夏日時尚感。

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UNIQLO夏日感謝節2025｜男女通用2WAY工裝袋 感謝價格：$199 原價 $299 UNIQLO夏日感謝節2025｜男裝 多口袋肩背包 感謝價格：$99 原價 $149 UNIQLO夏日感謝節2025｜男女通用 弧形迷你肩背包 感謝價格：$79 原價 $99

破天荒聯乘Doraemon X 羅浮宮 UT系列 感謝節同日登場

日本國民級角色多啦A夢與好友們走進國際藝術殿堂羅浮宮，兩大IP破天荒合作，推出羅浮宮美術館UT系列，帶來4款設計圖案，重現羅浮宮建築與名畫元素，成為一幅「可穿著的藝術品」，並將於523日夏日感謝節首日同步公開發售。

破天荒聯乘Doraemon X 羅浮宮 UT系列 破天荒聯乘Doraemon X 羅浮宮 UT系列 破天荒聯乘Doraemon X 羅浮宮 UT系列 破天荒聯乘Doraemon X 羅浮宮 UT系列 破天荒聯乘Doraemon X 羅浮宮 UT系列

全新UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2025夏季聯名系列

UNIQLO與人氣「眼睛」設計師Anya Hindmarch再度合作，推出UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2025夏季設計師聯名系列，以「T-shirt Shop」為今季系列主題，推出充滿玩味的個性女裝及童裝T恤，以及兩種尺寸的可攜式收納袋。每款均搭配獨特搶眼的細節，包括標誌性的眼睛圖案，為平凡的T恤注入俏皮鮮明的極致玩味。

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UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2025夏季聯名系列 UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2025夏季聯名系列 UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2025夏季聯名系列 UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2025夏季聯名系列

每日限量「感謝企劃」限定禮遇

夏日炎炎，UNIQLO為熱愛戶外活動的人士，準備超實用碳酸飲品不鏽鋼隨身瓶，輕巧瓶身，戶外活動、健身、上班時隨身攜帶都十分方便。現凡單次購物淨額滿$350，即可獲贈碳酸飲品不鏽鋼隨身瓶乙個，讓大家於炎炎夏日隨時補充水分。

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