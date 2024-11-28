UNIQLO太古新店開幕 首引入UNIQLO COFFEE及洋菓子店GINZA WEST甜點

UNIQLO以LifeWear生活美學為主題的太古新店，即日起在太古城中心開幕。新店首次引進日本高人氣的UNIQLO COFFEE，同時引入東京銀座人氣洋菓子店GINZA WEST的特製甜點供顧客選購，推出 GINZA WEST 熱賣的鬆軟小蛋糕及牛油曲奇。新店同時有RE.UNIQLO STUDIO的衣物修補及改造服務，可以延長衣物壽命。 店舖全面升級 演繹品牌 LifeWear 美學 太古新店共有兩層，佔地逾25,000平方呎，匯合文藝創作、生活品味和未來發展的三大主題全新體驗，不僅體現了品牌的理想生活理念，也展現了獨有的太古新店特色。店內並設有UTme!個性化訂製服務，供顧客選購多元化商品。

「太古新店」體現休閒生活態度 UNIQLO COFFEE 首度於香港亮相 UNIQLO特別為太古新店注入多元的生活品味元素，新店的亮點之一是首次引進日本高人氣的UNIQLO COFFEE，讓追求休閒購物體驗的顧客，能舒適且明亮的休憩空間中細味芳香咖啡，享受片刻安寧。UNIQLO COFFEE同時引入東京銀座人氣洋菓子店GINZA WEST的特製甜點供顧客選購，推出GINZA WEST熱賣的鬆軟小蛋糕及牛油曲奇。GINZA WEST自昭和22年(1947年)創立以來，主打精緻且無添加的甜點，其產品美學與UNIQLO的LifeWear理念相契合，呈現日本優雅悠閒生活態度。

日本品牌和藝術家聯乘系列獨家登陸 UNIQLO一直與不同品牌和藝術家等合作，推出聯乘產品。UNIQLO今次與日本品牌和本地藝術家等合作，包括GINZA WEST、UCC和本地藝術家Moving Drawing，設計出太古新店的限定圖案，顧客可透過UTme! 個性化訂製服務，即埸製作個人化T恤或手挽袋。同時，為慶祝新店開幕，Moving Drawing更在店內畫上了充滿太古社區特色的地標，將太古獨特的風貌帶進新店，讓顧客一邊購物，一邊欣賞藝術作品。

UNIQLO與本地藝術家Moving Drawing合作，設計「太古新店」限定圖案。

全港第二間 RE.UNIQLO STUDIO 提供衣物修補及改造服務 為推動可持續時尚消費模式，UNIQLO積極實踐RE.UNIQLO計劃的4R理念，包括Repair（修補）、Remake（改造）、Reuse（再用）及Recycle（再生）。繼今年8月在銅鑼灣利舞臺旗艦店推出RE.UNIQLO STUDIO後，RE.UNIQLO STUDIO也登陸太古新店，提供修補及改造兩大服務，期望延長UNIQLO衣物的生命週期及注入全新價值。 修補服務衣物包括 T恤、牛仔褲、 針織衣物、恤衫或羽絨等，RE.UNIQLO STUDIO亦提供刺繡服務，設有21種針線顏色和86個刺繡圖案，包括全球受歡迎的貓、狗圖案類別和日本元素類別。顧客可按喜好選擇刺繡圖案及位置，將UNIQLO衣物改造成煥然一新的時尚單品，更可特別挑選由Moving Drawing設計的新店限定刺繡圖案，將香港特色和永續概念融入日常生活。

多樣性產品 太古新店的升級項目也包含產品多樣性，提供更豐富的商品種類，例如本季主打多款顏色的Cashmere茄士咩針織衫。UNIQLO亦將科技應用至服裝設計上，與先進材料製造商東麗公司共同開發的創新日本紡織技術，從廣為人知的HEATTECH和AIRism系列到最新的PuffTech外套，多個款式已於太古新店有售。 此外，為了讓顧客提早為冬季做好準備，UNIQLO已推出在歐洲很受歡迎無縫羽絨外套、外遊必備超輕型羽絨和童裝羽絨等御寒衣物，期望為顧客提供最優質的冬季和外遊衣物選擇。

新店驚喜 太古新店開幕禮遇 為慶祝新店開幕，頭3日首300名於太古新店消費的顧客，即可獲GINZA WEST鬆軟小蛋糕乙件 。同時，於11月29日至12月12日期間，消費滿港幣500元的顧客，即可以港幣1元換購開幕禮物太古新店環保手挽袋。

UNIQLO 太古新店 地址：香港太古城太古路18號太古城中心1樓100店及2樓217店 電話：2907 2228