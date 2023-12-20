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生活
2023-12-20 11:50:00

UNIQLO慶祝HEATTECH 20周年 免費請搭摩天輪/送5,000件HEATTECH

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UNIQLO慶祝HEATTECH 20周年 免費請搭摩天輪/送5,000件HEATTECH

UNIQLO慶祝HEATTECH 20周年 免費請搭摩天輪/送5,000件HEATTECH

踏入12月，多股季候風來襲，隨了大衣之外，保暖衣也是禦寒必備單品！UNIQLOHEATTECH在全球大受歡迎，20年來由原本的內搭保暖單品，進化得更薄、更輕、更時尚及更保暖，即使單穿外出仍時尚百搭。目前的HEATTECH系列已推出各式各樣的冬天必備小物，包括針織帽、圍巾、手套。適逢HEATTECH面世20周年，UNIQLO帶來「HEATTECH 您想冬日體驗」，除了早前第一彈送5,000HEATTECH的驚喜禮遇外，為回饋大眾在這20年間對UNIQLO HEATTECH的支持及熱愛， UNIQLO將於1223起，攜手香港摩天輪及設置遊戲攤位，藉著聖誕佳節分享暖意！

UNIQLO的HEATTECH今年面世20周年。

UNIQLO的HEATTECH今年面世20周年。

HEATTECH 您想冬日體驗｜免費摩天輪日

UNIQLO攜手香港摩天輪，讓一眾市民於1223日聖誕前夕，早上10時至晚上11時期間，免費乘搭香港摩天輪。活動當天市民可於香港摩天輪的售票處領取門票並憑門票入場，在高處俯瞰維港浪漫冬日景色。

HEATTECH 您想冬日體驗｜免費摩天輪日 HEATTECH 您想冬日體驗｜免費摩天輪日

HEATTECH 您想冬日體驗｜HEATTECH Playground 贏王牌HEATTECH T

122326日期間，UNIQLO將於中環AIA Vitality公園，中午12時至晚上9時擺設攤位遊戲，除可參加互動遊戲認識HEATTECH外，更有機會贏取HEATTECH T恤溫暖過節。遊戲包括了解HEATTECH 3大系列及其適穿溫度的「HEATTECH 暖感接觸」及 8大卓越功能的「HEATTECH 直擊功能」。只要在攤位內完成兩個小遊戲並出示完成遊戲卡，即有機會贏取 HEATTECH 棉質極暖圓領 T 恤乙件（價值$149、款式及顏色隨機），每日限量1,250件，送出總共5,000件，送完即止。更多遊戲詳情可於攤位查詢。

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HEATTECH 您想冬日體驗｜打卡贏取暖暖好禮 

活動期間上載「HEATTECH 您想冬日體驗」活動內拍攝的照片到Instagram限時動態，並分享#HEATTECH您想冬日體驗，更有機會贏取HEATTECH您想冬日暖暖套裝，套裝包括多個HEATTECH 單品，讓你整個冬天都「暖笠笠」，更多詳情請參考UNIQLO官方Instagram賬戶。

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HEATTECH 您想冬日體驗｜打卡贏取暖暖好禮

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