Uniqlo穿搭不能錯過的4款手袋小包！旅行必備手機證件小袋子、人氣高企斜揹半月包全部$200內擁有

Uniqlo一向都是小資一族的尋寶地，不要以為到Uniqlo只買到服裝，手袋也是重點環節，好多實用的手袋都可以在這裡找到。這裡幫你盤點4款人氣高企的Uniqlo手袋小包，日本女生相當喜歡，而且價位$200內都可以擁有，CP值超高！

Uniqlo 手袋小包推介 1 ｜手機小袋

近期大家都在「飛」，一個可以裝到手機與證件的斜揹小袋是必須的，而Uniqlo近期就推出了一款有拉鏈的手機小袋，裡面有卡片位，亦有足夠空間放到Passport證件，前面更有位置讓你放手機，相當適合旅行之用。顏色有4款，黑、啡、粉與藍，價位只是$149，抵玩又實用的小袋子。

女裝 仿皮迷你肩背包 456850

特價：$99；原價：$149