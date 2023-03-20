Uniqlo穿搭不能錯過的4款手袋小包！旅行必備手機證件小袋子、人氣高企斜揹半月包全部$200內擁有

Uniqlo一向都是小資一族的尋寶地，不要以為到Uniqlo只買到服裝，手袋也是重點環節，好多實用的手袋都可以在這裡找到。這裡幫你盤點4款人氣高企的Uniqlo手袋小包，日本女生相當喜歡，而且價位$200內都可以擁有，CP值超高！
Uniqlo手袋小包推介1｜手機小袋
近期大家都在「飛」，一個可以裝到手機與證件的斜揹小袋是必須的，而Uniqlo近期就推出了一款有拉鏈的手機小袋，裡面有卡片位，亦有足夠空間放到Passport證件，前面更有位置讓你放手機，相當適合旅行之用。顏色有4款，黑、啡、粉與藍，價位只是$149，抵玩又實用的小袋子。
女裝 仿皮迷你肩背包 456850
特價：$99；原價：$149
Uniqlo手袋小包推介2｜水桶索包
水桶袋的容量相對較高，如果是尼龍索袋更加可以收納更多東西，對於會帶好多日用品的朋友們，這水桶索袋可謂正中紅心，手拿又得，上膊又得，重點是輕巧又可以收納好多東西，用來襯休閒裝，或者用作旅行用的大手袋都相當不錯！
女裝 U 水桶包 458202
價錢：$199
Uniqlo手袋小包推介3｜尼龍半月包
這款尼龍半月包近期曝光率相當高，多款配色都經常出現在IG的休閒穿搭照之中。其手袋斜揹的位置剛剛好，而且尼龍又耐用，空間又夠大，用來襯休閒穿搭，亦有不少朋友會帶去旅行做貼身袋都是不錯。
女裝 弧形迷你肩背包 457244
價錢：$99
Uniqlo手袋小包推介4｜尼龍水桶索袋
去做運動的朋友，想有個索袋裝起水樽、銀包、手機的話，這個較近期推出的索袋相當受歡迎，容量夠裝到基本日用品，而且配色夠多，總有一款合心水；加上價位合宜，$99有交易，買多幾款配色用來襯衫都不會太肉赤。
男女通用 迷你袋 457191
價錢：$99