Uniqlo穿搭｜為造型大加分的4件「Side Track」好評小物推薦！實用輕身多配色斜揹袋、Y2K女孩必備抗UV手襪套

作為小資女族大愛的UNIQLO，不只早前聯名JW ANDERSION系列吸引，春夏季都有不少好易「走漏眼」的好評穿搭小物上架。這些穿搭小物都是系列的「Side Track」卻被日本時尚達人們瘋狂追捧，可以幫造型加強時尚度！一起來看到底是哪4款UNIQLO穿搭小物推薦！

聽歌有Side Track，穿搭小物都有Side Track，雖然不是主打卻成為好多時尚達人的心頭好！這次推薦給各位的是UNIQLO春季的穿搭小物，幫你的春夏造型大加分！

UNIQLO春季穿搭小物推薦1｜女裝 U 索繩肩背包 461841

UNIQLO的袋款是出奇地好用，輕巧而且夠大夠實用，款式亦相當簡約時尚，索繩袋款男生女生都適用，難怪這索繩袋一上架經已被日本街拍達人們瘋搶！

女裝 U 索繩肩背包 461841

價錢：$199