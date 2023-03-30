Uniqlo穿搭｜為造型大加分的4件「Side Track」好評小物推薦！實用輕身多配色斜揹袋、Y2K女孩必備抗UV手襪套

作為小資女族大愛的UNIQLO，不只早前聯名JW ANDERSION系列吸引，春夏季都有不少好易「走漏眼」的好評穿搭小物上架。這些穿搭小物都是系列的「Side Track」卻被日本時尚達人們瘋狂追捧，可以幫造型加強時尚度！一起來看到底是哪4款UNIQLO穿搭小物推薦！
聽歌有Side Track，穿搭小物都有Side Track，雖然不是主打卻成為好多時尚達人的心頭好！這次推薦給各位的是UNIQLO春季的穿搭小物，幫你的春夏造型大加分！
UNIQLO春季穿搭小物推薦1｜女裝 U 索繩肩背包 461841
UNIQLO的袋款是出奇地好用，輕巧而且夠大夠實用，款式亦相當簡約時尚，索繩袋款男生女生都適用，難怪這索繩袋一上架經已被日本街拍達人們瘋搶！
女裝 U 索繩肩背包 461841
價錢：$199
UNIQLO春季穿搭小物推薦2｜女裝 抗 UV 針織袖套 457243
Y2K潮流於今年繼續狂熱，想成為Y2K女孩，穿搭飾物必備這類針織袖套，而UNIQLO推出的已經是入門級，黑、淺灰、藍都是很易襯的顏色，同時其實可以抗UV，有些朋友會買來擋陽光，不過現在Y2K熱潮，就可以襯襯造型，變成化身Y2K Girl必備的穿搭單品。
女裝 抗 UV 針織袖套 457243
價錢：$79
UNIQLO春季穿搭小物推薦3｜女裝 抗 UV 帽子 454651
Bucket Hat漁夫帽繼續盛行，而UNIQLO這款更是抗UV物料所製，加上黑與白色基本款，用來配搭保閒裝一流，男生或者女生都適合，百搭程度滿分，是可以包色的單品啊！
女裝 抗 UV 帽子 454651
價錢：$199
UNIQLO春季穿搭小物推薦4｜女裝 弧形迷你肩背包 457244
最後還是一款UNIQLO袋款，這款其實不是新品，但默默地被日本時裝達人們加持，其配色亦很多，基本款的黑、白、藍、啡，或者多變化一點的綠、粉紅、紫、黃都各有特色，加上只售$99，容量又大而輕巧，用來襯休閒裝，或者是用來當做旅行隨身袋都非常好用！
女裝 弧形迷你肩背包 457244
價錢：$99