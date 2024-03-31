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生活
2024-03-31 19:00:00

UNIQLO維他命D Day親子童樂體驗日開催！為寶爸寶媽介紹「4大神隊友」

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UNIQLO維他命D Day親子童樂體驗日開催！為寶爸寶媽介紹「4大神隊友」

UNIQLO維他命D Day親子童樂體驗日開催！為寶爸寶媽介紹「4大神隊友」

UNIQLO於今個夏日以口碑商品打造「4大神隊友」系列，全方位應援爸媽育兒生活，並成為小朋友成長的重要夥伴。更首次以深度體驗會形式舉辦「UNIQLO維他命D Day親子童樂體驗日」，為寶爸寶媽介紹「4大神隊友」：防曬、速乾、涼爽、好動系列，並邀請不同親子媒體和真實用家提供互動式商品簡介 及穿搭技巧分享，並全方位結合生活場境以展示商品的實用性。活動期間更邀得一眾小朋友參加Garden Dance深度體驗4大神隊友，即時收集爸媽和小朋友的穿著感受，務求從消費者心聲出發，未來為客人帶來更貼心需求的LifeWear商品

UNIQLO於今個夏日以口碑商品打造「4大神隊友」系列，全方位應援爸媽育兒生活，並成為小朋友成長的重要夥伴。 UNIQLO於今個夏日以口碑商品打造「4大神隊友」系列，全方位應援爸媽育兒生活，並成為小朋友成長的重要夥伴。 首次以深度體驗會形式舉辦「UNIQLO維他命D Day親子童樂體驗日」 首次以深度體驗會形式舉辦「UNIQLO維他命D Day親子童樂體驗日」

防曬神隊友！寶貝們都穿得住的抗UV外套

全面保護幼嫰肌膚夏天陽光猛烈，戶外活動時難免擔心小孩的幼嫩肌膚受到紫外線 侵害，抗UV外套系列擁有UPF50+的防曬等級，有效阻隔紫外線，是爸媽必備的全方位防曬對策！更可收納成小袋子，方便攜帶；一件外套便能輕鬆解決防曬、室內外溫差大等煩惱

童裝抗UV可攜式連帽外套物料輕巧，除了抗UV功能同時具備跣水功能和可拆卸帽子，適合溫度不穩的天氣；外套可收納於口袋內側，是親子外遊的好伙伴。 童裝AIRism抗UV網紋拉鏈連帽外套集齊抗UV、超透氣、方便攜帶三大功能，透氣性絕佳的AIRism網眼物料附有清涼感功能，輕鬆擺脫夏日汗水黏膩的不適感，亦可摺起方便收於袋中，減輕媽媽包的負擔；設有淨色和大理石紋印花圖案。 童裝AIRism抗UV網紋拉鏈連帽外套集齊抗UV、超透氣、方便攜帶三大功能，透氣性絕佳的AIRism網眼物料附有清涼感功能，輕鬆擺脫夏日汗水黏膩的不適感，亦可摺起方便收於袋中，減輕媽媽包的負擔；設有淨色和大理石紋印花圖案。 童裝AIRism抗UV網紋拉鏈連帽外套集齊抗UV、超透氣、方便攜帶三大功能，透氣性絕佳的AIRism網眼物料附有清涼感功能，輕鬆擺脫夏日汗水黏膩的不適感，亦可摺起方便收於袋中，減輕媽媽包的負擔；設有淨色和大理石紋印花圖案。 童裝AIRism抗UV網紋拉鏈連帽外套集齊抗UV、超透氣、方便攜帶三大功能，透氣性絕佳的AIRism網眼物料附有清涼感功能，輕鬆擺脫夏日汗水黏膩的不適感，亦可摺起方便收於袋中，減輕媽媽包的負擔；設有淨色和大理石紋印花圖案。

速乾神隊友！DRY-EX 系列盡興遊玩亦可保持乾爽舒適

夏天是外遊和戶外活動的好時機，在寶貝盡情探索世界時，最怕汗流浹背導致的黏膩感。UNIQLO為爸媽們準備最佳乾爽方案，特別研發的「DRY-EX」速乾物料能迅速吸收並蒸散汗水，讓身體時刻保持乾爽；同時具備360度全方位伸展物料能輕鬆應付運動及日常活動

UNIQLO為爸媽們準備最佳乾爽方案，特別研發的「DRY-EX」速乾物料能迅速吸收並蒸散汗水，讓身體時刻保持乾爽。 童裝超彈性DRY-EX圓領T恤(短袖)和DRY-EX短褲採用彈性極佳的輕量物料，可快速吸收並蒸發汗水，令汗水不易留在肌膚表面，舒適機能讓小孩子可隨意跑跳伸展，無懼不適地享受活力之夏；T恤更有淨色、大理紋石印花和漸變圖案！ 童裝超彈性DRY-EX圓領T恤(短袖)和DRY-EX短褲採用彈性極佳的輕量物料，可快速吸收並蒸發汗水，令汗水不易留在肌膚表面，舒適機能讓小孩子可隨意跑跳伸展，無懼不適地享受活力之夏；T恤更有淨色、大理紋石印花和漸變圖案！ 童裝超彈性DRY-EX圓領T恤(短袖)和DRY-EX短褲採用彈性極佳的輕量物料，可快速吸收並蒸發汗水，令汗水不易留在肌膚表面，舒適機能讓小孩子可隨意跑跳伸展，無懼不適地享受活力之夏；T恤更有淨色、大理紋石印花和漸變圖案！

涼爽神隊友！穿上AIRism系列讓寶貝同濕悶熱講拜拜！

在炎熱潮濕的夏天，衣櫥必備的AIRism系列當然是寶貝不可或缺的好友！AIRism物料以革新科技帶來3大機能，結合速乾，柔滑和清涼感等功能，踢走寶貝煩悶情緒，保持全天候好心情

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AIRism棉質T恤擁有棉質外觀、寬鬆剪裁和輕柔舒適質感；一推出即成為全年熱賣商品，是童裝界的完美T恤！印花款於今季全新登場，滿足寶貝時尚生活！ AIRism棉質T恤擁有棉質外觀、寬鬆剪裁和輕柔舒適質感；一推出即成為全年熱賣商品，是童裝界的完美T恤！印花款於今季全新登場，滿足寶貝時尚生活！ 少女成長的親密伙伴，女童AIRism少女成長胸圍及女童AIRism棉質羅紋背心(附胸墊)觸感乾爽舒適，無痕款式告別蹦緊悶熱的感覺。少女成長胸圍一體成型的罩杯設計溫和呵護胸型，附胸墊棉質羅紋背心設計時尚，無論單穿或外加輕薄外套都能輕鬆穿出亮眼夏日造型。 上學必備的童裝AIRism網紋背心，AIRism網紋物料透氣度高又不會過於透膚，穿上的一刻立即感受清涼感；即使寶貝於校內跑跑跳跳，也不會惹起汗濕易臭！

好動神隊友！易穿易動易搭的Easy短褲系列育兒放電更自在放心

百搭的Easy短褲是夏天必備單品，鬆緊帶設計易穿、休閒剪裁易動、多款花色易搭，適合由日常生活到戶外活動的多種場合；滿足支援每個好動寶 貝的日常

童裝輕便短褲具有棉質款和設計款，好穿易活動的剪裁，十分輕鬆舒適；讓寶貝在夏天解放雙腿！盡情跑跳！ 童裝工裝防潑水短褲活力機能滿分，6種顏色可讓寶貝展示春夏魅力，尼龍物料穿起來輕便柔軟，兼具跣水功能可抵擋微雨，搭配透氣性網紋內裡，沙灘嬉水和跑跳兩穿短褲，讓寶貝盡興去玩。 更設有女童輕便短褲，多款顏色及牛仔材質；A字款式設計輕鬆好穿且不緊繃，首推少女粉紅色，非常適合放鬆的休閒時光。 童裝工裝防潑水短褲活力機能滿分，6種顏色可讓寶貝展示春夏魅力，尼龍物料穿起來輕便柔軟，兼具跣水功能可抵擋微雨，搭配透氣性網紋內裡，沙灘嬉水和跑跳兩穿短褲，讓寶貝盡興去玩。

讓寶貝穿上可愛UT圖案 展現夏日個性穿搭

UNIQLO 與多個品牌合作推出不同款式的 UT，讓寶貝挑選喜歡的圖案展現獨特個性。嬰幼兒系列最新登場UT包括人氣幼兒動畫節目「Cocomelon」和「My Special Friends」系列等。，童裝推出令人興奮的積木世界「LEGO®」系列和被美味甜點包圍的ChiikawaSanrio角色打造的T恤和起居短褲。寶貝定能找到心水圖案，今個夏天穿出獨一無二的活力風格。

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嬰幼兒系列最新登場UT包括人氣幼兒動畫節目「Cocomelon」和「My Special Friends」系列等。 嬰幼兒系列最新登場UT包括人氣幼兒動畫節目「Cocomelon」和「My Special Friends」系列等。 嬰幼兒系列最新登場UT包括人氣幼兒動畫節目「Cocomelon」和「My Special Friends」系列等。 嬰幼兒系列最新登場UT包括人氣幼兒動畫節目「Cocomelon」和「My Special Friends」系列等。

新手爸媽必看！悉心呵護嬰幼兒嬌嫩肌膚的貼身衣物

UNIQLO盡心照顧每個小寶貝，悉心呵護寶寶最幼嫩的肌膚。UNIQLO精選3大皇牌系列，以最優質的物料、貼心細節，確保能 夠為新生寶貝們提供最安全的服裝，全面守護寶寶健康成長。

UNIQLO精選3大皇牌系列，以最優質的物料、貼心細節，確保能夠為新生寶貝們提供最安全的服裝，全面守護寶寶健康成長。 全年熱賣，由初生穿到幼稚園的緊身褲！超彈性材質，採用彈性物料，小寶貝可輕鬆穿脫，也方便父母更換衣服；1套2拉3跳跳，更能令小寶貝培養自主穿衣，獨立生活自理的緊身褲。 全年熱賣，由初生穿到幼稚園的緊身褲！超彈性材質，採用彈性物料，小寶貝可輕鬆穿脫，也方便父母更換衣服；1套2拉3跳跳，更能令小寶貝培養自主穿衣，獨立生活自理的緊身褲。 小寶貝體溫比成人高，日常穿上棉質網紋背心，透氣度高而且100%棉質；安心舒適渡過整個夏日。 對於更衣頻繁的嬰兒而言，包臀衣是最實用的單品，棉質網紋包臀衣，搭配側開扣設計與異色扣等貼心細節，方便父母為寶貝輕鬆換穿。
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