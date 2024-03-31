UNIQLO維他命D Day親子童樂體驗日開催！為寶爸寶媽介紹「4大神隊友」

UNIQLO於今個夏日以口碑商品打造「4大神隊友」系列，全方位應援爸媽育兒生活，並成為小朋友成長的重要夥伴。更首次以深度體驗會形式舉辦「UNIQLO維他命D Day親子童樂體驗日」，為寶爸寶媽介紹「4大神隊友」：防曬、速乾、涼爽、好動系列，並邀請不同親子媒體和真實用家提供互動式商品簡介 及穿搭技巧分享，並全方位結合生活場境以展示商品的實用性。活動期間更邀得一眾小朋友參加Garden Dance深度體驗4大神隊友，即時收集爸媽和小朋友的穿著感受，務求從消費者心聲出發，未來為客人帶來更貼心需求的LifeWear商品。

防曬神隊友！寶貝們都穿得住的抗 UV 外套 全面保護幼嫰肌膚夏天陽光猛烈，戶外活動時難免擔心小孩的幼嫩肌膚受到紫外線 侵害，抗UV外套系列擁有UPF50+的防曬等級，有效阻隔紫外線，是爸媽必備的全方位防曬對策！更可收納成小袋子，方便攜帶；一件外套便能輕鬆解決防曬、室內外溫差大等煩惱。

速乾神隊友！ DRY-EX 系列盡興遊玩亦可保持乾爽舒適 夏天是外遊和戶外活動的好時機，在寶貝盡情探索世界時，最怕汗流浹背導致的黏膩感。UNIQLO為爸媽們準備最佳乾爽方案，特別研發的「DRY-EX」速乾物料能迅速吸收並蒸散汗水，讓身體時刻保持乾爽；同時具備360度全方位伸展物料能輕鬆應付運動及日常活動！

涼爽神隊友！穿上 AIRism 系列讓寶貝同濕悶熱講拜拜！ 在炎熱潮濕的夏天，衣櫥必備的AIRism系列當然是寶貝不可或缺的好友！AIRism物料以革新科技帶來3大機能，結合速乾，柔滑和清涼感等功能，踢走寶貝煩悶情緒，保持全天候好心情！

好動神隊友！易穿易動易搭的 Easy 短褲系列育兒放電更自在放心 百搭的Easy短褲是夏天必備單品，鬆緊帶設計易穿、休閒剪裁易動、多款花色易搭，適合由日常生活到戶外活動的多種場合；滿足支援每個好動寶 貝的日常。

讓寶貝穿上可愛 UT 圖案 展現夏日個性穿搭 UNIQLO 與多個品牌合作推出不同款式的 UT，讓寶貝挑選喜歡的圖案展現獨特個性。嬰幼兒系列最新登場UT包括人氣幼兒動畫節目「Cocomelon」和「My Special Friends」系列等。，童裝推出令人興奮的積木世界「LEGO®」系列和被美味甜點包圍的Chiikawa和Sanrio角色打造的T恤和起居短褲。寶貝定能找到心水圖案，今個夏天穿出獨一無二的活力風格。