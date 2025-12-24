近日天氣轉冷，天文台預測聖誕節及拆禮物日更跌至最低14度，一件保暖防風的羽絨外套相當重要。UNIQLO作為「港人衣櫃」，不少人的家中總有一件該品牌的服飾。日媒《UOMO》實測UNIQLO 2025年冬季超過20款羽絨外套，當中冠軍產品甚至被稱為「北海道等級」，保暖程度十分驚人。即看下文！

日媒UOMO實測UNIQLO 2025年冬季超過20款羽絨外套。（圖片取自UOMO官網）

UNIQLO 羽絨排行榜｜第五位 PUFFTECH 連帽外套 PUFFTECH系列是UNIQLO近年新推出，採用創新纖維科技打造。 UNIQLO表示， PUFFTECH系列產品不但重量較普通羽絨輕，保暖程度更與相同。這次上榜的連帽外套採用無絎縫的繭形版型，並設有拉鍊加按扣的雙重設計，加上布料跣水，特別適合下毛毛雨時穿著。

UNIQLO 羽絨排行榜｜第四位 男女通用 Hybrid 羽絨連帽外套 品牌特別於需保暖部位使用蓬鬆度750以上的高品質羽絨，加上於易悶熱的背部內側使用網紋布料，保暖的同時亦能保持舒適感。Hybrid 羽絨連帽外套同樣有跣水效果。

UNIQLO 羽絨排行榜｜第三位 無縫羽絨外套 （香港未有發售） 無縫羽絨外套是品牌長期熱銷款式，但UOMO實測的款式香港暫時未有。根據日本UNIQLO官網介紹，商品使用高品質羽絨，羽絨原料蓬鬆度高達750以上，加上採用防水防風布料，有足夠的保暖能力。產品另一特點是以無縫設計打造，有效防止冷空氣進入。

UNIQLO 羽絨排行榜｜第二位 Hybrid 複合羽絨大衣（香港未有發售） 這件羽絨大衣同樣使用原料蓬鬆度高達750以上的材料打造，配合通風結構設計，保暖之餘亦能保持身體舒爽。簡潔及寬鬆的版型，讓用家可於商務及休閒場合穿著，實現「一衣通穿」。

UNIQLO 羽絨排行榜｜第一位 超保暖羽絨服（香港未有發售） 冠軍由超保暖羽絨服（ウルトラウォームダウンコート）拿下，日媒形容產品是為北海道而設，屬「北海道等級」。產品同樣以防風防水布料製成，配合衣領內側的抓絨及羅紋設計的袖口，保暖能力大增！

雖然三甲產品暫時未在港發售，日本旅遊時不妨到UNIQLO入手！