生活
2025-12-24 11:00:00

UNIQLO羽絨排行榜出爐！日媒評選5款超保暖外套 冠軍屬「北海道級」保暖防風

近日天氣轉冷，天文台預測聖誕節及拆禮物日更跌至最低14度，一件保暖防風的羽絨外套相當重要。UNIQLO作為「港人衣櫃」，不少人的家中總有一件該品牌的服飾。日媒《UOMO》實測UNIQLO 2025年冬季超過20款羽絨外套，當中冠軍產品甚至被稱為「北海道等級」，保暖程度十分驚人。即看下文！ 

日媒UOMO實測UNIQLO 2025年冬季超過20款羽絨外套。（圖片取自UOMO官網）

UNIQLO羽絨排行榜｜第五位 PUFFTECH連帽外套

PUFFTECH系列是UNIQLO近年新推出，採用創新纖維科技打造。 UNIQLO表示， PUFFTECH系列產品不但重量較普通羽絨輕，保暖程度更與相同。這次上榜的連帽外套採用無絎縫的繭形版型，並設有拉鍊加按扣的雙重設計，加上布料跣水，特別適合下毛毛雨時穿著。

女裝 PUFFTECH 短身外套 479764 特價$299 女裝 PUFFTECH 短身外套 479764 特價$299

UNIQLO羽絨排行榜｜第四位 男女通用Hybrid羽絨連帽外套

品牌特別於需保暖部位使用蓬鬆度750以上的高品質羽絨，加上於易悶熱的背部內側使用網紋布料，保暖的同時亦能保持舒適感。Hybrid 羽絨連帽外套同樣有跣水效果。 

男女通用 Hybrid 羽絨連帽外套 478277 特價$699 男女通用 Hybrid 羽絨連帽外套 478277 特價$699

UNIQLO羽絨排行榜｜第三位 無縫羽絨外套（香港未有發售）

無縫羽絨外套是品牌長期熱銷款式，但UOMO實測的款式香港暫時未有。根據日本UNIQLO官網介紹，商品使用高品質羽絨，羽絨原料蓬鬆度高達750以上，加上採用防水防風布料，有足夠的保暖能力。產品另一特點是以無縫設計打造，有效防止冷空氣進入。

無縫羽絨外套 （シームレスダウンジャケット） 特價¥12,900 無縫羽絨外套 （シームレスダウンジャケット） 特價¥12,900

UNIQLO羽絨排行榜｜第二位  Hybrid複合羽絨大衣（香港未有發售）

這件羽絨大衣同樣使用原料蓬鬆度高達750以上的材料打造，配合通風結構設計，保暖之餘亦能保持身體舒爽。簡潔及寬鬆的版型，讓用家可於商務及休閒場合穿著，實現「一衣通穿」。

Hybrid複合羽絨大衣（ハイブリッドダウンコート） 特價¥12,900 Hybrid複合羽絨大衣（ハイブリッドダウンコート） 特價¥12,900

UNIQLO羽絨排行榜｜第一位  超保暖羽絨服（香港未有發售）

冠軍由超保暖羽絨服（ウルトラウォームダウンコート）拿下，日媒形容產品是為北海道而設，屬「北海道等級」。產品同樣以防風防水布料製成，配合衣領內側的抓絨及羅紋設計的袖口，保暖能力大增！ 

超保暖羽絨服（ウルトラウォームダウンコート）特價¥22,900 超保暖羽絨服（ウルトラウォームダウンコート）特價¥22,900

雖然三甲產品暫時未在港發售，日本旅遊時不妨到UNIQLO入手！

