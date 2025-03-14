UNIQLO聯同ANA推「UNIQLO 動起來! 遊日大抽獎」 有機會贏ANA日本來回機票

UNIQLO與日本航空ANA合作推出「UNIQLO 動起來!遊日大抽獎」活動，有機會贏得ANA來回香港至東京或日本其他指定城市的經濟艙機票，名額5個，總值高達$27,000，即睇詳情！
隨著春夏季來臨，不少顧客尋找外出旅行的好時機，無論在香港或日本，日常生活還是外出運動，都可以穿上UNIQLO機能又百搭的機能日常服。UNIQLO香港不僅提供舒適實用的服裝，更與ANA攜手送出機票，讓大家發掘日本的獨特魅力。
由即日起至3月27日，UNIQLO會員只需在UNIQLO香港門市或網上旗艦店單筆消費滿$200或以上，成功訂閱ANA會員Newsletter， 並於3月28日下午12:00前填妥及遞交表格，即有機會贏得ANA來回香港至東京或日本其他指定城市的經濟艙機票(名額5名，每份機票兩張)，總值高達$27,000。機票有效期為2025年4月21日至7月14日，以及8月21日至10月31日。得獎者名單將於2025年4月6日在南華早報及星島日報上公；並於4月7日在UNIQLO網上旗艦店及透過手機短訊獲通知。
Uniqlo U 2025春夏即將登場
另外，UNIQLO將於3月21日推出Uniqlo U 2025春夏設計師聯名系列，部分產品搶先亮相。系列由聯合藝術總監Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran夥拍巴黎團隊設計，透過淡而柔和的奶白色、粉黃色、霧灰色和雪白色等粉嫩柔和的淡粉色調，以溫和清新的方式迎接春日，同時著重提升單品的活動便利性及舒適穿感，包括實用的防水肩背包及抗UV帽子等日常單品。