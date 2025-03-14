UNIQLO聯同ANA推「UNIQLO 動起來! 遊日大抽獎」 有機會贏ANA日本來回機票

UNIQLO與日本航空ANA合作推出「UNIQLO 動起來!遊日大抽獎」活動，有機會贏得ANA來回香港至東京或日本其他指定城市的經濟艙機票，名額5個，總值高達$27,000，即睇詳情！

隨著春夏季來臨，不少顧客尋找外出旅行的好時機，無論在香港或日本，日常生活還是外出運動，都可以穿上UNIQLO機能又百搭的機能日常服。UNIQLO香港不僅提供舒適實用的服裝，更與ANA攜手送出機票，讓大家發掘日本的獨特魅力。