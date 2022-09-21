UNIQLO進駐寶琳新都城 限定優惠/購物送三用袋/首推本地燒賣蛋撻圖案UT

將軍澳的居民留意了！UNIQLO將於9月23日在寶琳新都城開店，不單推出獨家限定優惠，更首度推出「本地文化原創系列」，結合在地文化，推出香港地道美食的UTme。凡購物淨額$380的顧客，即可獲贈印有「本地文化原創系列」的限定3用袋。 抗 UV 連帽外套 $199 起 休閒衛衣 $149 起 來到秋冬，UNIQLO主打全新秋冬外套系列和王牌衛衣。多款褲裝系列商品，包括女裝打褶寬版長褲、超男女通用工裝束腳褲、Chino短褲等，以全新顏色登場，為秋冬衣櫥添全新感覺。此外，爸媽們可在新都城店入手童裝及嬰幼兒服飾，包括童裝外套及衛衣款式、褲裝系列以及嬰幼兒的緊身褲及連身衣等。

新都城店限定優惠 新都城店由9月23日至29日推出獨家限定優惠：全新外套系列女裝抗UV可攜式連帽外套減至$199、男女通用抗UV可攜式連帽外套只需$249、童裝可攜式尼龍連帽外套售$149，搭配不同褲款滿足各種生活場合。 休閒衛衣商品包括男女通用衛衣及女裝圓領衛衣($149)，材質舒適並有多色選擇，輕鬆打造秋冬簡約穿搭；多款褲裝系列商品包括女裝超彈性Skinny高腰牛仔褲及男裝超彈性Skinny Fit牛仔褲($149)、女裝寬版牛仔褲($249)，搭上休閒T恤、襯衫或衛衣，一秒完成時尚造型；嬰幼兒緊身褲($39)及童裝超彈性長褲($99)，為孩子打造當季色彩造型。 新都城店限定：為慶祝新都城店開幕，現凡單次購物淨額$380之顧客，即可獲贈印有「本地文化原創系列」指定貼圖款式的限定三用袋乙個。 *9月23日至9月25日期間，每天名額400個。 *9月26日至9月29日期間，每天名額200個。

首推出「本地文化原創系列」 UTme! 圖案設計 連繫本地社區 UNIQLO致力加強與本地消費者的連結，深入覆蓋本地社區及文化，品牌將首度推出「本地文化原創系列」，結合UNIQLO商品與在地文化，透過個性化UTme!，把本地文化穿在身上。第一彈的圖案設計以香港地道美食為主題，將燒賣、雞蛋仔、蛋撻、奶茶等特色小食糅合於圖案中。顧客可於即日起到利舞臺旗艦店享用UTme! 訂製服務，選取「本地文化原創系列」UTme! 貼圖，挑選心儀的圖案，製作獨一無二的原創T恤或帆布袋，透過服裝的力量連結和推廣本地文化。