UNIQLO 40周年感謝節開催 一連兩周購物攻略/$59入手輕爽AIRism T恤

UNIQLO迎來品牌創立40周年，品牌以感謝節來表達謝意。連續兩周的感謝節由5月24日開始，為顧客送上多款王牌夏季商品的優惠價格，包括長期熱賣皇牌的Miracle Air, AIRism與Dry-EX單品、夏天必備的T恤和Bratop系列、多個話題UT新作等；除了男女裝外，童裝及嬰幼兒服裝均以限定價格發售，讓全家都能入手高品質日常服！

UNIQLO多款夏日王牌單品以最強感謝價格登場，包括UNIQLO與Toray(東麗)攜手共同研發的王牌商品，帶有輕量、超彈性、速乾等機能性物料的AIRism，DRY-EX和Miracle Air系列，還有更多不同種類的夏日必備單品如T恤以及Bratop，想輕便出行或自如運動都不可缺少，為愉快遊玩時光更添透氣舒爽。

全新UT話題新作亦於感謝節推出，包括UTGP 2024設計比賽以「探索羅浮宮」為主題的得獎作品：於全球逾9,000件參賽作品中脫穎而出、由香港的參賽者Hinz Pak奪得大獎，作品以富有創意的方式體現藝術融合生活的意味。與此同時，粉絲們相當期待的mofusand系列第二彈也於40周年感謝節同日亮相，帶來女童UT及女裝嫘縈 RELACO 起居 7分褲。

多款輕巧飄逸的裙子亦有優惠：棉質吊帶連身裙可單穿或上身搭配T恤和輕薄外套，輕鬆完成隨性夏日造型。無袖棉質連身裙質地柔軟舒適，飄逸時尚的A字剪裁搭配可拆卸的腰帶即可變換廓形，無論是上班穿著或休閒郊遊都是首選。兩款連身裙都可搭配短袖麻質混紡開領恤衫，選用亞麻混合嫘縈物料，兼具清涼感與柔軟觸感，當作外套即可襯出無限造型。

為答謝顧客支持，UNIQLO除了推出超強感謝優惠價格，亦於感謝節兩週推出不同「感謝企劃」！凡於5月24日至30日單次購物滿$400，即可獲贈日本感謝節同款，含有隱藏款式的限定不銹鋼水樽乙個，馬卡龍色充滿活力，在炎夏補充水分。

UNIQLO與日本知名動畫工作室吉卜力推出聯乘UT系列，包括熱賣的「半月包」弧形迷你肩背包、印花UT、開領恤衫、衛衣及襪子，印上吉卜力代表繪圖及泰國藝術家Kanyada的作品，傳遞工作室的精彩與活力。系列將於5月31日40周年感謝節第二周登場。

購物攻略三： 涼爽 AIRism 系配機能服

作為夏日必備的王牌系列，AIRism單品亦以優惠價格與大家一同為夏天衣櫥做好準備。UNIQLO獨家研發的AIRism棉質物料，糅合棉與AIRism物料，除了具備一貫標榜的透氣舒適功能，材質更厚重，更在乎剪裁與時尚感，帶來清涼柔軟的空氣穿感，仿如無物。

AIRism棉質T恤正是戶外活動的好夥伴，速乾特性能快速蒸發汗水，告別不適的黏笠感，讓你整天保持清爽舒服。若想加強防曬效果，可搭配抗UV可攜式連帽外套，輕巧便攜可隨時收納於袋中；附有可抵禦紫外線的抗 UV 功能及彈開少量雨水的防跣水加工，一件多功能外套可滿足多數郊遊要求。